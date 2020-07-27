泰格醫藥周二起招股　入場費1萬　分析指A股價格將限制H股升幅

中美關係惡化，市況波動之下，在深交所上市的泰格醫藥（3347）約續其拓股計劃，明日（28日）起在本港公開招股，入場費10,100.77元，集資最多超過100億元。專家預料，泰格A股價格將限制其H股漲幅，籲認購散戶別憧憬有5成或1倍的升幅。

據市場消息，泰格醫藥將於明日至31日公開招股，8月7日掛牌。招股價每股88至100元，每手100股，發行逾1億股H股，約佔擴大後股本12.5%，其中94.5%為國際配售，5.5%屬公開發售，集資94.2億元至107.1億元。美銀、海通國際、中信証券及中金為其聯席保薦人。

集資所得款項，約15%將用作擴展及提升臨床試驗解決方案服務和臨床相關服務中服務；40%用作潛在收購；20%用作通過對具有創新業務模式和增長潛力的公司進行少數股權投資來促進其生物製藥研發生態系統；10%用作償還借款；5%用作開發先進技術以提高其綜合服務產品的質量和效率；10%用作一般營運資金。

泰格醫藥是國內領先的臨牀合同研究組織（CRO），據招股文件引述弗若斯特沙利文報告指，按2019年收入及截至去年底進行的臨床試驗數量計，公司是中國最大的臨床合同研究機構，市場份額為8.4%。

泰格醫藥A股今年表現強勁，年內累升逾六成，至今日收市報103.84元人民幣，即H股招股價將較A股折讓約13%至24%。

張智威：別憧憬5成或1倍漲幅

信誠證券聯席董事張智威指，泰格醫藥今年累積升幅多，今年2月仍在60元水平，「升到過100元才來香港集資，水位不多」。他又指泰格A股和H股兩地上市，將限制其首日漲幅，如參考AH上市的海普瑞（9989）本月初時首掛最終只升0.33%，即使網易（9999）和京東（9618）首日漲幅亦只有5.7%和3.5%，籲有興趣投資者不應憧憬泰格有5成至1倍升幅。