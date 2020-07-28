美國二季度GDP恐勁縮30%　內地學者指復甦面臨五大矛盾

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續反彈，重啟的美國經濟步履艱難，多數分析認為，二季度美國國內生產總值（GDP）萎縮程度在30%。

美國商務部本週將公佈美國二季度GDP數據。市場人士普遍預計，美國二季度GDP萎縮程度在30%至38%之間。

據《上海證券報》報道，國際貨幣基金組織（IMF）本月預計，美國經濟二季度按年率計算萎縮37%，全年萎縮6.6%，且美國經濟前景依然存在巨大不確定性。蒙特利爾銀行資本市場資深分析師薩爾·瓜提耶裏（Sal Guatieri）認為，市場將迎來美國62年來最嚴重的經濟萎縮。

美國多地疫情仍面臨嚴峻形勢。圖為7月4日，人們戴著口罩走在美國紐約第五大道。（新華社）

環球網發表的中國復旦大學美國研究中心副主任宋國友的文章《美國經濟復甦面臨五大矛盾》指出，當前美國經濟面臨五大矛盾。一是控制疫情與啟動經濟的矛盾。二是穩定補貼和促進勞動的矛盾。三是強資本市場和弱實體經濟的矛盾。四是減少稅收與增加債務的矛盾。五是救助經濟和著眼選舉的矛盾。該文稱，在上述五大困難制約下，美國醖釀中的新一輪經濟刺激方案雖然規模巨大，但其最終效用不容樂觀，經濟完全復甦仍然遙遙無期。

越來越多的美國民眾認識到盲目重啟經濟恰是新冠肺炎疫情反彈的罪魁禍首。7月23日，美國150多位著名醫學專家、科學家、教師、護士等各界人士聯名上書，要求美國政客暫停重啟計劃。

經濟數據顯示，美國的經濟復甦在6月有所加快，但是新冠肺炎疫情兇猛反彈讓復甦之路走得「步履蹣跚」。美國7月Makit製造業、服務業採購經理指數（PMI）數據較上月略有增長，但雙雙不及預期。製造業PMI為51.3，達到1月以來新高，但仍低於預期的52；出行限制措施的迴歸使服務業持續萎縮，PMI錄得49.6，低於預期的51；美國7月Makit綜合PMI剛達榮枯線，復甦步伐有所放緩。