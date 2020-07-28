滙豐：所有日夜理財中心29日起暫停服務（附地址）

滙豐銀行宣布，明日（7月29日）起旗下所有13間日夜理財中心將會暫停服務，直至另行通知。毗鄰的理財易中心的營業時間則維持不變。

滙豐表示，客戶期內需使用銀行服務，可以前往其他服務點，或使用本行的網上理財、流動理財、電話理 財或就近之自助銀行服務終端機。該行將繼續密切監察情況，並適時考慮採取其他措施。

該行指出，日夜理財中心是小型的服務點，於銀行營業時間內有銀行業務主任為客戶服務，並於毗鄰設有提供櫃員機及存錢妥等服務的理財易中心，提供自助銀行服務終端機。相關櫃員機及存錢妥等終端機服務並不受影響。

暫停服務的日夜理財中心：

港島區

杏花邨日夜理財中心 杏花邨杏花新城西翼商場1樓136, 137, 138A & 138B 號舖

太古廣場日夜理財中心 金鐘金鐘道88號太古廣場商場403舖

信德中心日夜理財中心 干諾道中168-200號信德中心2樓295號舖

九龍區

西九龍中心日夜理財中心 深水埗欽州街37K西九龍中心 6樓 601D號舖

漢口道日夜理財中心 尖沙咀漢口道17號新聲大廈地下F號舖

九龍城日夜理財中心 九龍城福佬村道18號地下3號舖

海洋中心日夜理財中心 尖沙咀廣東道5號海洋中心三階351-60號

新界區

秦石邨日夜理財中心 沙田盛田街1號秦石邨秦石商場地下10A舖

顯徑邨日夜理財中心 沙田車公廟道69號顯徑邨顯徑商場 B翼 地下118至120號舖

香港科學園日夜理財中心 白石角香港科學園核心大樓二座地下S011及S012號舖

葵涌日夜理財中心 葵涌葵昌路51號九龍貿易中心L2樓215 號舖

水泉澳邨日夜理財中心* 沙田博泉街1號水泉澳廣場214號舖

沙田第一城日夜理財中心 沙田銀城街1-2 號沙田第一城置富第一城地下G90及G91號鋪

* 已於2020年7月11起暫停服務

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