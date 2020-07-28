疫情阻初創融資　阿里投資未減慢　今啟JUMPSTARTER 2021創業比賽

疫情下初創公司的融資活動受阻，阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，疫情下出行受阻，初創公司未能飛往內地或東南亞等地與投資者見面，對融資或再融資有相當影響，因應融資計劃或要延遲，部分初創趨謹慎，並小心理財。

雖然如此，她指基金的投資步伐未有放慢，4月至6月期間已完成投資跨境支付公司Airwallex及環保材料科技公司Ecoinno，手頭上也有4至5個項目正在進行盡職調查。她指，對初創明年的環境審慎樂觀，疫情反令科技需求增加，給予初創公司新的機遇，只要基金遇到好的項目和團隊都會去支持。

四年來累計投資41家初創

阿里巴巴香港創業者基金於2015年11月成立，截至3月底累計投資41家初創公司，涉資逾6,500萬美元，上財年新增投資企業佔15家、4家企業獲基金的後續投資。周駱美琪透露，基金歷來投資回報略跑贏市場，如今年在疫情之前，成功退出了電商平台SHOPLINE的投資，將本金和收益重投基金，支持其他初創企業。

她又說，目前所投初創中，有4、5家公司受惠於疫情，主要涉及外賣、環保、物流、醫療科技，但涉及旅遊和有實體店的個別初創遭遇困難，基金將提供貸款計劃予有需要的公司。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，JUMPSTARTER 2021環球創業比賽今天起接受報名，今年活動致力鼓勵初創思考如何通過自身業務模式、服務及產品來回饋社會，增設以「創新」、「社會影響」及「女性創業」為主題的獎項。

JUMPSTARTER 2021 環球創業比賽今起報名

阿里巴巴香港創業者基金將舉辦新一屆JUMPSTARTER 2021 環球創業比賽，即日起至10月19日分三輪截至報名，9月至11月期間將在線上以一對一方式進行200場初賽，最優秀20名進入複賽，其中10名將參與明年3月份的總決賽，得獎者可獲最高100萬美元的投資額。

周駱美琪說，今年增設以「創新」、「社會影響」及「女性創業」為主題的獎項，期望藉此提升初創及社會各階層對這三方面的關注。