【阿里動向】阿里巴巴一年集5億人參與公益　涉22億人幣捐贈

據阿里巴巴（9988）統計，在2019年4月初至2020年3月底期間，阿里巴巴公益、支付寶公益及3小時公益平台，有近5億人參與公益項目，錄得超過100億筆公益捐贈，涉及超過22億元（人民幣．下同）的捐贈金額。

阿里巴巴表示，自今年1月起集多方之力投入抗疫工作，截至2020財年底，阿里巴巴經濟體累計投入33.56億元參與境內及境外抗疫工作，當中投入超過20億元於醫療物資採購、運輸及疫苗研發等項目上，並向150多個國家和地區捐贈超過2億件物資，涵蓋除南極洲之外的所有大洲。

由阿里巴巴派駐往山西省平順，支援當地脫貧工作的「脫貧特派員」聶星華（圖右二），與當地菜農交流。（公司網頁）

未來2至3年探索公益項目區塊鏈標準化方案

去年9月初在杭州舉辦的「95公益周」活動期間，阿里巴巴公益、螞蟻區塊鏈團隊合作推出「鏈上公益」計劃，截至2020財年底，已經有超過16億筆基於公益寶貝的籌款透過區塊鏈技術存證。

目前在阿里巴巴經濟體中，區塊鏈技術已經在資金募捐、物資募捐、志願服務等多個類型公益項目中實現應用。阿里巴巴計劃在未來2至3年內，持續投入及探索不同類型公益項目的區塊鏈標準化方案，將其轉化為阿里經濟體公益平台上各類公益項目的執行榜樣。