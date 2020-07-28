港視盤中破頂！　市值幾近兩間TVB　徐家健：努力啲可入科技指數

新冠疫情第三波來勢洶洶，政府防疫措施「加辣」，不少市民留家抗疫，外賣業務固然受惠，本地電子商貿亦是「逆市奇葩」。其中，本地最大型電商平台HKTVmall母企香港電視（1137）早前已盈喜，料半年賺不少於9,000萬元的盈利。同時，公司股價更是凌厲，由去年底的3.42元，升至今日﹙28日﹚盤中一度高見8.21元的上市新高！

經濟學者徐家健認為，港視下半年業績或隨著疫情及抗疫發展有周期性表現，但公司長遠發展仍然看好，努力營運大有機會晉身科技指數的成份股，成首隻列入「港版納指」的純本港企業。

近半年在新冠病毒疫情下，投資市場經常尋找「抗疫」概念經濟，在4月開始環球科網股已率先炒上，股王騰訊（0700）的「宅經濟」、在家遊戲抗疫的概念雖然較為嶄新，但資本市場已經反映了其價值，股價破頂之餘更一度逼近570元。

本港的「宅經濟」或不及內地如此成功，未至於能夠人人打機抗疫，但貼地一點，市民連外出食飯、買菜、消費都大受影響，電子商貿固然受惠其中。香港電視6月平均每日訂單按年大增98.7%，至29,800宗，而訂單總商品交易額按年上升91.6%。

市民居家抗疫，香港電視6月平均每日訂單按年大增98.7%。﹙資料圖片﹚

疫情惡化 3萬人網購「逼爆Server」

值得注意，香港電視2月至4月的平均每日訂單均高於3萬宗，6月則錄得2.98萬宗，反映本港疫情在5月及6月紓緩下，訂單亦隨之回落。但由於近日疫情愈趨嚴峻，電商需求急速回升，HKTVmall最近的推廣活動「VIP折扣日」一度吸引同時超過3萬人次在HKTVmall購物，「迫爆」其App及網頁系統，展示「已超出瀏覽人數上限」的字句。

事實上，香港電視月初已發盈喜，預期集團截至今年6月底止六個月將錄得不少於9,000萬元盈利，當中未包括預期錄得政府防疫抗疫基金下之「保就業」計劃及其他補助合共1,630萬元補助。香港電視稱，自2015年正式推出電子商貿業務起，至2019年累計虧損16.976億元，是次屬首次轉虧為盈。

香港電視轉型電商以來，首次賺錢，公司創辦人王維基自然飲得杯落。﹙資料圖片﹚

業務與抗疫呈「周期性」

受惠上半年疫情所帶動，HKTVmall半年賺逾9,000萬元，市場估計大多數由第二季拉動，如今步入下半年疫情不退反進，香港電視預期持續受惠。最近港視才上調免運費門檻，可預計未來平均訂單值有所上升，以上半年盈利9,000萬元推算，若然下半年疫情未見明顯改善，電商需求持續強勁，相信HKTVmall全年賺逾2億元亦屬合理。按此推算，以今日超過70億的市值，市盈率約莫35倍。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，香港電視下半年的業績很視乎疫情如何發展。根據本地首兩波的疫情，徐家健發現市民抗疫是有「周期性」，「網購一排都會悶，疫情好返少少就會招呼朋友，出下街」，故相信香港電視下半年的業務亦會跟隨疫情呈現周期發展。

徐家健教授頗看好港視未來發展。﹙資料圖片﹚

市盈率未算太高 「努力啲」可入科技指數

即使香港電視的業績不少是由疫情支撐，但徐教授亦頗看好未來發展，認為公司反應很快，「唔夠口罩就造口罩，書展取消就搞網上書展。」按照上述的全年表現推算，估計港視市值約35倍的市盈率來看，徐家健認為相比外國電商公司不算高，但始終香港市場不大，作為龍頭的香港電視，未來則視乎「食到傳統市場幾多」，即使獨佔香港市場仍要發展更多新業務，「如果努力啲可能入到科技指數」。

提起香港電視，不少人也會記得「發牌風波」，王維基由電視撈過界搞網購，可謂「因禍得福」。事關香港電視轉型後，縱然首幾年連續錄得虧損，但今年可算「守得雲開見月明」，市值突破70億元，相當於「真正」從事電視業務的電視廣播（0511，TVB）市值的1.75倍。若港視下半年業績更加亮麗、股價再創高峰，市值隨時等於兩家TVB！

香港電視撈過界搞網購，市值反而遠超TVB。﹙資料圖片﹚

再配股可能性低

港視今年股價節節上升，相信有不少投資者仍記得，今年年初香港電視股價破頂衝高至6元以上後，隨即「預告」配股，兩日後便宣布以先舊後新方式，每股作價5.15元配售9,000萬股，較當日前一天的收市價折讓14.3%，集資淨額4.53億元。

雖然香港電視宣布配股後，股價好快便由5元滑落至4元以下，直至7月份股價重上5元以上，不足一個月已經打破8元水平，有份參與配股的投資者已經大賺約六成，該批配售股份價值已經升值逾2億元。

如今股價再創新高，香港電視會否再度配股？徐家健便認為，短期內未必再進行配股，始終今年2月宣布配股時，對其商譽或多或少有影響，並有人批評王維基「食人血饅頭」。徐教授亦為王維基解話，他認為當時香港電視有配股需要，因為公司不但連年蝕錢，而且有不少借貸，故此配股是適合的舉動，有利減低借貸成本。