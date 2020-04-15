肺炎口罩｜HKTV Mall口罩機字母飛脫　「Made in HK」缺「HK」

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，口罩成為日常用品，本地多間廠商開始生產口罩。當中大受歡迎的香港電視旗下購物平台HKTVmall，今日（15日）生產口罩期間發生「意外」，用作打印口罩上「HK」兩字母的字模竟然飛脫！不過HKTVmall亦大派「定心丸」，會繼續生產口罩，首批會如期面世，只是會變成「期間限定版」HKTVmall 口罩；並強調不會影響口罩功能及保護能力。對於「錯體」口罩，有網民直言：「點都要留返一個做紀念」。

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HKTV Mall首次開賣口罩以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3,000人購買口罩，每人限購一盒。當周一（13日）早上9時接受登記抽籤時，在7小時內，就旋即接到逾120萬個電話號碼登記購買。

HKTV Mall在facebook專頁上表示，今日在口罩生產工場發生一件「不可思議嘅口罩機寶寶發脾氣事件」。帖文指，近日馬不停蹄生產口罩，每日運作至少13小時，不過大約下午4時，突然發出巨響，經查看後發現，「Made in HK」印模上的「HK」兩個字母竟然飛脫，「俾鍘刀鍘到裂咗！」

不過HKTVmall亦向市民大派「定心丸」，口罩生產不會暫停，首批3,000盒口罩會如期面世，質素亦不會受影響，功能及保護能力依舊，只是「變咗『期間限定版』HKTVmall口罩」，根據其相片，口罩上的字樣會變成「made in」，少了「HK」兩字母。帖文又指，除了聯絡台灣的口罩機生產商再訂字模，亦會聯絡本地公司，嘗試修復字模。

雖然發生「意外」，不過網民未見失望，反而留言指：「錯體口罩，值得保留」、「點都要留返一個做紀念」、「錯版無損質素，照買」，仍然相當支持。