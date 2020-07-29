港版國安法｜任志剛料美國制裁對象不包括港府　立法回復社會秩序

行政會議成員﹑金融管理局前總裁任志剛今早出席團結香港基金論壇時表示，過去一年社會動盪，他認為有涉及外部勢力，且散播有關香港金融體系及貨幣系統的惡意謠言，幸運的是沒有影響到香港國際金融中心地位。若社會動盪會影響個人安全，金融人才流動性高，倘人身安全受威脅，可能會離開香港，故社會動盪倘不被有效制止，會影響香港國際金融中心地位，而港區國安法是恢復社會秩序的基礎。

他表示，有說港區國安法將香港變成一國一制，他對此說法不解，因基本法已列明「兩制」定義。有說港版國安法取走港人自由，他認為所指的自由就是損害國家安全的自由。

任志剛明言，不理解有關港版國安法立法致香港成一國一制的說法。（資料圖片）

料美國制裁名單不針對港府

他相信美國會在未來數個月根據《香港自治法案》公布實際制裁對象名單，可能針對個人、中國公司、外國人、外國金融機構，為該些對象帶來不便，但料對象料不包括港府，因為倘制裁港府，凍結其美元資產，對美國而言是是雙面刃。

他說，在金融領域上，就美國政府有否向香港經濟或金融系統給予特殊待遇方面，而他做了多年公職，「唔記得有咩特殊待遇（佢）可以就咁拎走」。他又指，如果是禁止特定個人或機構使用美元，又或者不許在美國投資集資，是對個人有影響，但對香港金融系統沒有影響。

任志剛認為，美國有機會將金融「武器化」以打擊中國，但美國肆意揮霍國庫，濫用美元作為全球首要的儲備貨幣地位，背負12萬億美元的龐大國際淨負債，宏觀經濟表現差勁，倘美國如果貿然使用金融武器，只會嚴重損害其自身利益。

任志剛認為，香港金融貉系穩健。（資料圖片）

稱本港金融體系穩健

任志剛之前接受金融學院訪問時提到有醞釀第三波國際金融危機的可能，被問到香港是否有防禦能力，他說香港無論貨幣制度、銀行體系、證券行業都很穩健，具防禦能力，尤其是銀行體系，因為一直受到金管局有效率而審慎的監管。

他續指，目前新一輪量寬政策下，各地都有很大的財政赤字，銀紙充裕游走下，資產價格上升至與經濟脫節的地步。若出現了第三波危機的觸發點，令到資產價格有大調整，是有可能影響到貨幣金融體系，他相信香港雖會受危機影響，但不會是系統性。

落實赤字預算應對疫情 不令財政紀律受質疑

新冠肺炎為香港經濟帶來衝擊，幸運的是美國實行較寬鬆貨幣政策，在港元聯繫匯率制度下，有資金流入香港，滿足目前香港經濟需要。

他表示，由於港府財政資源非常充裕，累積儲備達1.2萬億港元，加上一直審慎理財，他對政府紓困措施的財政安排有信心，在此時刻動用財政儲備應對疫情，以落實赤字預算，不會令香港的財政紀律受到質疑。