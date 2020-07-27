任志剛憂正醞釀第三次金融危機　「97及08年的問題仍未解除」

行政會議成員、金融管理局前總裁任志剛接受金局管轄下香港金融學院專訪，他認為1997年及2008年的金融危機帶來的問題仍然未解除，並會導致2019年冠狀病毒引發的危機，成為第三次環球金融危機。

任志剛提到，1997至98年的是金融全球化的危機，當時中小型國家開放了金融體系，但沒有特別認真去辨識、量化及處理風險。至於2008年則另一類型的金融危機，任志剛提出當時有「中介差價的跨時間轉移」，資金由未來轉移到現在、轉移到投行和金融中介機構，當一些觸發點出現，便會爆發危機。

而2019年冠狀病毒引發的危機，引發經濟停擺，並非因為破產或資金枯竭，而是病毒所致。任志剛認為顯然地過去兩次金融危機帶來的問題尚未解決，世界各地仍然存在大量游資，國際資本波動，而且具有惡意及龐大，當聯儲局及各地央行採取量寬政策，向經濟注入更多資金時，將會導致問題更嚴重。他直言，擔心第三次金融危機可能已經醞釀當中。

不過，任志剛亦向港人派發「定心丸」，由於香港已經累積了一定儲備，可以實施擴張性的財政政策支撐經濟，財政司亦推出一份接近10%GDP的赤字預算，縱然是一個很高的數字，但他認為在非常時期運用一部分龐大儲備去支撐經濟是合理的。

金融管理局前總裁任志剛接受金局管轄下香港金融學院專訪，他認為1997年及2008年的金融危機帶來的問題仍然未解除。（訪問截圖）

較憂慮美元大幅下跌 「替代品終會出現」

對於聯繫匯率，任志剛坦言不擔心港元與美元掛鈎的安排，他反而擔心由於美國在金融方面針對中國，甚至是香港，是不明智的舉動，是破壞美元仍為國際交易媒介及財富儲備的角色。故此，他比較憂慮美元大幅下跌，而不是港元承受貶值的壓力。他更提到大摩亞洲區前主席羅奇的文章，希望大眾注意美元或失去現有地位的可能性，雖然外界反駁「沒有替代品」，但任志剛認為「替代品終會出現」，只是時間問題。

另外，任志剛再為港區國安法護航，他指出有人認為國安法將損害香港作為國際金融中心的地位，但他認為影響地位的是社會動盪，亦是令到最自由經濟地位下跌的原因，而國安法正正是要回復社會秩序及安寧。