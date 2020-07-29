信和：禁晚市堂食後　商場食肆外賣量增加50%

食肆全日禁堂食的措施周三（29日）生效，信和集團旗下三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地自7月16日開始，推出「外賣即賞20元商場美食券」，若客人到上述商場以電子貨幣購買外賣滿100元，，並登記成為信和集團社交互動獎賞計劃「S+ REWARDS」會員，即可獲得港幣 20 元商場美食券一張。每間商場每日名額有限，送完即止。

同時各商場食肆亦同時推出多項外賣優惠，其中屯門市廣場的炑八韓烤外賣自取低至 48 折，奧海城羅麥記自取外賣亦高達 7 折，而荃新天地的牛陣則有 75 折。

信和集團租務部市務及推廣總經理梁翠珊表示，信和集團商場早於疫情初期，已研究不同方案為商戶提供協助，以減低疫情所帶來的影響，例如：推出「WhatsApp 外賣專綫」協助信和集團旗下商場餐飲商戶推廣最新餐飲優惠等。在港府開始禁止晚市堂食開始，場內食肆的外賣數量比較早前增加 50%，當中外賣自取與外賣送遞比例大約為6:4，而whatsapp 外賣專線使用率更大大提升5倍。自優惠推出後，今個星期外賣自取優惠之使用率比上星期上升逾50%。

梁翠珊續道現時市民消費模式因疫情關係出現結構性轉變，信和集團商場將積極應變，以創新科技發展，為商戶及顧客提供更貼心及便捷的銷售方案。