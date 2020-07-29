新冠肺炎｜全日禁堂食重創飲食業　飲食業職工總會促直接津貼僱員

政府宣布今日（29日）起全日禁堂食，飲食業職工總會指措施導致餐廳被迫停業，連帶僱員面臨被迫放無薪假、停工甚至裁員，情況對生意本已因疫情慘淡的飲食業雪上加霜。 飲食業職工總會建議政府增加對飲食業僱員的津貼，以協助渡過疫情，例如直接向僱員發每月上限為9,000元的「停工津貼」；效法建造業發放9,000元資助金；及每月1,000元的「抗疫辛勞津貼」。

飲食業職工總會建議直接向僱員發每月上限為$9,000的「停工津貼」。（馬煒傑攝）

政府今日（29日）開始實施全日禁堂食，飲食業職工總會今日舉行記者會，指新措施導致酒樓被迫停業，食肆收入大降，擔心將對超過24萬的飲食業僱員造成「毀滅性打擊」，而僱員更要繼續面對無薪假、停工，甚至裁員。

飲食業為疫情「重災區」

飲食業職工總會名譽會長郭宏興指，原先禁晚市堂食已令不少僱員被迫放3至7日無薪假，而洗碗和樓面收入更減少至少一半，5萬名散工更被即時停工；權益幹事招冠聰引用數據，指餐飲服務活動業7月的失業率高達14.7%，就業不足率更升至8.2%，形容飲食業為疫情「重災區」。

郭宏興指「保就業」計劃「保就業保職位但係冇保員工」。（馬煒傑攝）

「保就業」計劃未能保障僱員

雖然政府有推出「保就業」計劃防止出現裁員潮，但郭宏興指計劃「保就業保職位但係冇保員工」，不少僱主申請「保就業」計劃後，繼續要求僱員放無薪假，更有僱主將高薪員工解僱，再聘請較低薪的員工上班。而早前禁晚市堂食時，有僱主因擔心無法正常營業，寧願將「保就業」資助退回政府，結業止蝕離場，而現在全日禁止堂食，情況必會更加嚴重。

郭宏興又指，政府全日禁止堂食，中式酒樓及婚宴場等以堂食為主要收入的食肆只能選擇停業，連帶就是更多員工被主通知「唔駛返工」；同時亦擔心禁堂食限期「七日又七日」，不知何時才能復工。

黃必文建議參考建造業抗疫基金，直接飲食業僱員直接發放一次性$9,000的資助金。（馬煒傑攝）

建議直接津貼僱員

因應全日禁止堂食為飲食業帶來的打擊，加上「保就業」計劃的成效不彰，飲食業職工總會秘書長黃必文向政府提出三項建議：

首先向飲食業僱員提供每月上限9,000元的「停工津貼」，建議以平均日薪計算，並需直接發放到僱員手中，以免如「保就業」基金被僱主剋扣；另外建議參考建造業抗疫基金，直接向情況同樣嚴重的飲食業僱員直接發放一次性9,000元的資助金；又建議應參考清潔保安抗疫基金，為每日需要接觸大量市民的飲食業僱員發放為期六個月，每月1,000元的「抗疫辛勞津貼」。另外又應調配資源，為工友安排病毒測試。

任職廚師的黃師傅指今次疫情下的飲食業比沙士更慘淡。 （馬煒傑攝）

疫情間被解僱兩次 比沙士更慘淡

任職廚師超過30年的黃師傅指，今次新冠肺炎疫情對飲食業的影響比當年沙士更為慘淡，由疫情開始至今已被解僱兩次。由原先在中西餐廳月入25,000元，到2月29日被解僱，直到五月到海鮮酒家日薪850元，工作一個月後再被解僱。黃師傅指自己是一家的家庭支柱，育有一名小朋友，家庭開始一直都是由他負責，現在面臨失業的問題，只能以一直儲下的積蓄渡日，希望政府能儘快發放能實質到他們手的津貼。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼