百威亞太CEO：料下半年表現令人鼓舞　會留意區內併購機會

百威亞太 ( 1876 ) 今早公布上半年業績，表現雖受「新冠肺炎」疫情嚴重影響，少賺近七成，但就中國方面，第2季現顯著改善，5月和6月共錄得中個位數銷量增長，6月更創其中國銷售史上最高的單月銷量。百威亞太聯席主席兼首席執行官楊克 ( Jan Craps ) 在電話會議內表示，相信下半年表現會令人鼓舞。

中國方面，楊克表示隨著中國在5月和6月逐步重啟經濟活動，百威旗下各銷售渠道都有明顯改善，市場佔有率亦見增長，相信下半年表現會令人鼓舞，但就疫情現時表現反覆，故難以預測數字。

被問到中國市場現時見好，特別是在今年6月份，但為何未能反映在最終數字上，楊克指出過去兩月內地市場表現有所改善，可是卻受其他地區影響。如印度曾實施數月的全國封鎖，加上部分州份實施額外消費稅，嚴重影響百威在次季的銷量，更令現時的增長緩慢，故整體盈利及收入均仍現跌。

楊克亦表示，看好內地市場在高端啤酒品牌的長遠發展，因現時中國高端啤酒品牌市佔率只有16%，比起同區南韓的25%及其他先進國家的40%，仍有一段距離，預計市佔率會有很大發展空間，並表示同時會續留意亞太地區的併購機會，以促進未來擴張。