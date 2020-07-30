【阿里動向】淘寶造物節迎5周年　董本洪：把消費者連結創意商家

阿里巴巴（9988）連續第五年舉辦淘寶造物節，但受到疫情影響，今年的舉辦方式與歷屆不同，阿里巴巴集團首席市場官董本洪在網上記者會表示，以往數十萬人能親身體驗造物節，但淘寶線上有過億的消費者，真正體驗以線上為多，故今屆造物節把線上體驗「升值」，推出3D虛擬產品「淘寶人生」提升節日的互動性，用戶可通過虛擬化身，體驗6個不同主題的城堡。

除此之外，今年活動結合線上線下方式，參與淘寶造物節的商家未能前往現場，在線下亦會開展公路之旅，帶同作品由杭州出發，前往成都、西安及武漢，在4個城市與淘寶造物節的粉絲互動交流。

以造物節為主題的大篷車將搖身一變成為移動展廳，由杭州出發，親身前往成都、西安及武漢展示淘寶造物節2020的精選「神物」。（阿里相片）

疫情令網購更普及

疫情催生網購的需求，董本洪說，疫情發展半年，網購更普及，使用人數更多，購買量亦更多，也幫助到線下零售店能利用網絡維持業務，故網購店業務在疫情後，更大程度和每個人的生活結合在一起。

他補充，造物節不是以賣貨為主，而是將淘寶上的消費者，連結有創意的造物者和商家。對於造物節會否開放更多不同國家和地區的商家參與，他指走出大陸的話，香港和澳門是很可能的選擇，相信這天很快到來。

董本洪指，淘寶推出創意商家評選機制，為具創造力的商家及創業者，提供一年品牌曝光及市場推廣資源支出。（阿里提供）

今年造物節，淘寶宣布推出創意商家評選機制，為具創造力的商家及創業者，提供一年品牌曝光及市場推廣資源支出。獲第三方評判團選出的商家，可登上淘寶「千人千面」個性化推薦功能的「有好貨」欄目內，提高知名度和曝光率。

淘寶於2016年推出內容化商業策略，今年的評選機制也是其中之一，促使淘寶由以往交易主導的電商市場，轉變為多元互動的商業平台。受內容商業化策略帶動，董本洪說，線上8月10日到13日的造物節，有20萬商家參與，去年是10萬，「如果每年翻一番，不久的將來就會有百萬的年輕創業商家，把興趣變事業」。