世界黃金協會﹕金飾需求萎縮　累上半年黃金需求降6%

據《華爾街日報》報導，世界黃金協會 ( World Gold Council, WGC ) 周四稱，今年上半年黃金需求下降6%，總需求為2,076噸。流向黃金交易所交易基金 ( ETF ) 的規模雖創紀錄，但不足以抵消黃金首飾需求嚴重萎縮的影響。

WGC表示，史無前例的流動性注入及創紀錄低位的利率，降低持有黃金的成本，又指出新冠肺炎疫情為黃金投資製造了一場完美風暴。

黃金首飾需求按年跌46%

黃金需求下降因黃金首飾需求嚴重萎縮導致，加上金價高企、封鎖措施的實施及不確定的經濟形勢抑制了消費者對首飾的購買量減半，亞洲地區的影響特別顯著。上半年黃金首飾需求由上年1,065噸大幅下跌至572噸，比上年同期下跌46%。

另外，上半年投資者買入創紀錄1,131噸黃金，價值600億美元，遠高於上年同期的595噸。歐洲和北美方面選擇囤積黃金以防範通脹及市場動盪，推動金價今年上漲近30%至每盎斯逾1950美元。

上半年淨入ETF黃金734噸

現時，ETF已成為投資者為防範經濟及通脹疲軟的首選。上半年黃金ETF的流入規模總計為734噸，超過前一年全年增幅。

央行的黃金購買量由上年上半年的386噸減至233噸。投資性金條和金幣在歐洲和北美市場銷售強勁，但在亞洲市場現銷售下滑，因為泰國投資者淨賣出41噸黃金。

就下半年的展望，協會預計全球黃金市場的消費需求或仍將低迷，但就一籃子不穩定因素下，在可預見的將來，黃金的避險優勢或可繼續吸引投資者。