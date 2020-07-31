日本城推出自家口罩　即日起門市及網店進行預購　售59元30個

日本城母企國際家居零售﹙1373﹚早前已宣布自設口罩廠房，經過半年的嚴謹籌備後，集團正式推出自家製口罩「Smile365」，首批提供近萬個口罩，市民可到旗下分店及網店預購或購買現貨，同時預告，另外4條生產線將於8月至9月內投入服務，未來亦會推出學童尺寸口罩。

「Smile365」口罩一盒30片，每5片獨立包裝，每包均印上生產日期，確保衛生品質。口罩口罩以三層防護製成，99%過濾效率，舒適富彈性掛耳帶，塑料加雙銅條設計鼻樑條。外層布料以防水無紡布，阻擋外來飛沫及塵埃；中層採用高規格99%過濾效率熔噴布，有效阻擋細菌；內層柔軟舒適，口罩品質符合國際衛生標準，熔噴布標準認證由供應商提供，通過BFE及PFE過濾效率測試≥99%。整個口罩正申請ASTM F2100 認證中。

集團將於即日﹙31日﹚上午10時起進行口罩預購，市民可於於全線香港日本城、生活提案、多來買分店及日本城網店預購，每人限購2盒，預購優惠為59元一盒，110元兩盒，提供約7,800盒存貨，預計網店預購可於8月5日至10日取貨，門市預購可於8月11日起取貨。另外，明日起70間日本城分店亦有約1,680盒現貨發售，每人限購1盒。