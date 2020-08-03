財經加零一．足本重溫｜唔主張買納米樓　湯文亮：似監倉咁

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時播出。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（3日）嘉賓是紀惠集團行政總裁兼資深地產投資者湯文亮。

湯文亮將與香港01財經組副採訪主任李彤及主持鄧蕙琳，討論現時香港物業投資雙方的攻防情況，亦會談談入市策略，及分析箇中因由。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及財策薈youtube channel將會同步播出。

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滙豐（0005）績後失33元「海嘯底」，湯文亮節目中表示，滙豐、港交所及創科都是他的愛股之一，現時滙豐股價已經跌了不少，前景不明朗，因此籲投資者，「有貨就不要放，無貨就唔好買。」

樓市方面，他認為支持樓價發展的是政府推出的「逆周期」措施，雖然現時香港要面歉對「新冠肺炎」疫情，但相信，疫情過後樓市會反彈。提到2003年「沙士」時，他購入了不少物業，他笑言不明年當年的業主為何要沽貨，「都唔知佢哋驚乜」，認為投資物業最重要有兩個同膽，一個是買入物業的「膽」，另一個是持貨的「膽」。

零售店舖方面，他指旗下租客未有退租，他亦有提供援助予租客。對於有租戶希望大幅度減租，他認為好難做到，因為若大幅減租，銀行亦會問業主，若不收租又如何供款，因此是「家家有本難念的經」。