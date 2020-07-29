《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時播出。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（29日）嘉賓是摩根資管亞洲首席市場策略師許長泰。

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美國聯儲局即將公布議息結果，許長泰於節目中估計，聯儲局選擇「按兵不動」的機會較高。他指出，疫情爆發後聯儲局已推出大規模救市措施，但現時大部分企業都沒有生意，真正可以支持經濟復甦的「主角」是財政政策。

他認為，美國政府藉減稅、派錢，以及為企業擔保等政策可以刺激經濟，「政策無可避免要闊綽少少」，而相關的財政赤字將由聯儲局包底。

不過美國以無限「印銀紙」的方式去支持經濟，或損害美元地位。他認為，市場繼續相信美元的話，聯儲局可以繼續通過放水的方式去救市，亦不會削弱美元的國際地位，但目前有貶值風險。

股市方面，他認為央行的救市政策令市場資金泛濫，將推高股市價格，由現時到年底，對股市前景比較樂觀，惟波動較大。若果疫苗研發成功，或有更好的快速測試等，都會成為支持股市的因素。

至於中美交惡，他相信一旦中國拋售美國債券，對全球金融及自身經濟都有「核彈級」的影響，美聯儲局近年亦會回購美債，相信中方謹慎考慮，是否使用拋售美債的選項。