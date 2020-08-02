小數據．小菲｜滙控幾時會跌出港股十大?

賭波的球迷有一說法，「長捧利物浦，遲早要走佬。」另一版本是：「若要生活好，不買利物浦」。民間智慧一向甚準，這兩年利物浦卻能打破宿命。

不過，如果把球隊改成滙豐控股(0005)，便非常準確形容這家散戶最愛銀行的悲慘下場，但不知匯幾時才能改變命運。

在公布上半年業績前夕，滙控上周五（31日）收低35元，距離2009年海嘯價33元相差不遠。恒指今年至今跌一成，滙控卻跌超過四成。

聖誕鐘不再炒滙豐

這家紐倫港都有上市的跨國銀行一向穩健，但今年卻因華為事件捲入中美關係的風眼，令兩個政府都不高興，結果兩面不是人。滙豐獨特之處是身為國際銀行，去年九成的盈利卻是來自亞洲，證明這家銀行食正中國富強之路，卻亦因此容易受中國國情的影響。

香港人對滙豐這隻大笨象最是情有獨鐘，除了香港一半人都是該銀行的客戶之外，有不少打工仔都把滙控股份作為儲蓄工具。因為滙控一向高息，只要得閒買些滙豐，或者以股代息，日後連本帶利傳承到下一代。。這種想法在七十年代到千禧年之間大致上都沒有錯的。

阿里巴巴已成為港股市場市值最大公司。（資料圖片）

中資獨步 此消彼長

無奈國旗一變，香港的權力分配又原來的「滙豐、馬會、港督」，改成北京和中資話晒事。滙控由一向穩佔本港市值第一的地位，於回歸十年後開始被中移動（0941）和建設銀行（0939）等過頭，近三、四年則由騰訊（0700）獨領風騷。

事實上，香港編號最前的上市公司，除了滙控尚能站穩一席，其他的都紛紛跌出市值十大之外。（見表），這包括香港首富李嘉誠的長和（0001）（即經長實及和記黃埔的非地產業務合併組成），目前市值僅排37，與中電控股（0002）和香港中華煤氣（0003）相若，九龍倉集團(0004)在三年前分拆九龍倉置業地產(1997)後排名更跌出100名之外。

本港首五家編號的上市公司

(資料來源: https://webb-site.com/dbpub/mcap.asp)

一家阿里 27家長和

以上周五計算，本港市值最大的五家公司，全部都由中資企業壟斷，當中更由阿里巴巴（9988）和騰訊獨大。事實上，一隻阿里巴巴，便是香港首五家上市編號公司的四倍。一家阿里，便是27家長和的市值。

本港最大市值的五家公司

(資料來源: https://webb-site.com/dbpub/mcap.asp)

滙控跌出十大指日可待

回到文章的問題，究竟幾時滙控會跌出十大市值公司？以現價計算，本港第十大公司是港交所（0388），市值約4,600億元，以滙控約7,300億市值比較，還有2,700億元的水位。以滙控206億股的發行股數計算，股價要跌到23元左右才會摒出十大。

即使保持現價，若多一兩家像螞蟻集團或抖音等公司來港上市，將令滙控提早出局。