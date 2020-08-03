【滙豐業績】上半年稅前利潤挫65%　預期信貸損失大增57億美元

滙豐控股（0005）公布中期業績，上半年列帳基準除稅前利潤43.18億元（美元．下同），按年大減65%；每股基本盈利0.1元，不派中期息。

利潤大挫，主要反映預期信貸損失及其他信貸減值準備增加和收入減少，以及今年上半年包括一項來自歐洲的12億美元軟件無形資產減值。

單計第二季，滙控列帳基準除稅前利潤則為10.89億元，較去年同期61.94億元，劇跌約82%。

警告今年信貸損失 恐達130億美元

至於市場關注的撥備情況，上半年列賬基準預期信貸損失，相對去年同期大幅增加57.18億元，升至68.58億元﹙約534.9億港元﹚。

集團同時預警，預期信貸損失的敏感度分析中應用一系列權重，得出2020年的預期信貸損失準備可能介乎80億至130億美元的結果。

上半年淨息差下跌18個基點

2020年上半年的淨利息收益率為1.43%，較2019年上半年下跌18個基點。2020年第二季的淨利息收益率為1.33%，較2020年第一季下跌21個基點，主要反映新冠病毒疫情爆發導致利率下跌的初步影響。

期內，普通股權一級資本比率為15%，比2019年第四季上升30個基點，主要由於普通股權一級資本增加，當中包括因取消2019年第四次股息及現時暫停分派普通股股息而增加的資本，足以抵銷風險加權資產增長的影響有餘。

至於派息政策，集團表示，鑑於目前形勢極不明朗，將繼續密切關注業務計劃及中期財務目標所受的影響，同時會審視日後的股息政策。集團計劃在公布2020年終業績時，提供中期財務目標和股息政策的最新訊息。

滙控指，計劃在公布2020年終業績時，提供中期財務目標和股息政策的最新訊息。

預期今年風險加權資產 錄得中至高單位數增長

集團指，過去兩個月，2020年的世界經濟前景顯著惡化。新型冠狀病毒疫情嚴重、持續期長，導致客戶活動減少和環球利率下降，料將帶動預期信貸損失上升，並對收入構成壓力。集團在繼續進行策略投資的同時，亦計劃減少營業支出以紓緩收入下跌的部分影響，並會繼續嚴守成本紀律。上述因素預期將導致2020年的利潤率相較2019年大幅下降。

滙控又指，已暫緩部分轉型計劃，包括在削減成本和風險加權資產方面的若干項目，預料2020年的重組開支將較集團於2019年業績報告的估計為低。集團亦預期2020年的風險加權資產會錄得中至高單位數增長，當中已計及信貸評級出現不利變動對我們普通股權一級比率的影響。

祈耀年：6月份決定重新啟動裁員計劃

集團行政總裁祈耀年回顧指，集團2月18日公布了一項重大的轉型計劃，批發業務的後勤部門已開始整合；零售、財富管理和私人銀行業務亦已合併，組成「財富管理及個人銀行業務」。美國業務已縮減分行服務網絡，環球銀行及資本市場業務削減風險加權資產的工作亦取得良好的初步進展。

祈指，現時大部分國家和地區的病毒傳播速度已經減慢，封閉措施逐步放寬，集團亦開始適應新的工作模式，因此他在6月份決定重新啟動裁員計劃，集團會以考慮周詳和目標明確的方式執行計劃，並會顧及各地的不同情況。

他說，隨着多地政府加強對疫情的控制，集團準備加快實施2月份公布的各項計劃。同時，由於年初以來經營環境出現重大變化，集團亦正研究在新的經濟環境下需要採取何種額外措施，令滙豐的業務更加穩健、更可持續。