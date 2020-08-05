財經加零一．足本重溫｜移民是重要決定　馬時亨：要考慮呢三點

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時播出。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（５日）嘉賓是港鐵（0066）前主席﹑現任教育大學校董會主席馬時亨。

本港政局不穩，不少港人都考慮移民。港鐵（0066）前主席馬時亨在節目上表示，現時享受香港生活，目前與太太不會選擇移民，身邊友人亦未有移民想法。

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​馬時亨早在1979年曾移民加拿大多倫多，在當地從事銀行業及股票分析員，居住六年後曾短暫留港4年，隨後赴英國工作，90年回流返港，自此從未離開。

他重提當年移民抉擇，當時在港與上司不咬弘，加上太太是加拿大籍，故決定前往當地發展。他笑言移民到加拿大後即使未能工作，經濟上暫且能靠太太支撐，「因為我太太有份工，我估計（有段時間）『食軟飯』都可以。」

「移民是人生重要決定」

馬時亨強調，移民是人生重要決定，要慎思三點，包括家人想法，若然伴侶持相反意見，移民後難以共同生活面對挑戰；其次是工作條件，如果未覓到工作，只靠儲蓄移民，或難以為計；第三，適應能力，他坦言，華人身份在職場及生活經常受到歧視，形容「移民外國做二等公民」，需要有心理準備克服。「歧視在什麼地方都會發生，但自己的心理狀態要好好。」又補充道：「移民是人生裏一個很重大的決定，三思三思。」