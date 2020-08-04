財經加零一．足本重溫｜吸客講DNA　劉鎮漢：單靠購物天堂難持續

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時播出。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（4日）嘉賓是前旅遊發展局總幹事、麗新集團執行副總裁劉鎮漢。

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劉鎮漢在節目中分享了自己在旅發局工作經驗，他在任旅發局總幹事的時候就已經開始思考本港旅遊業應加入，例如「動感」、「潮流」、「中西文化」 等香港獨有元素才可以更能向世界推廣香港，包括要開發新主題，如綠色旅遊及飲食文化等。

在訪談間，劉鎮漢亦分享了任職旅發局時舉辦美酒佳餚巡禮時的一件「慘事」，其中一年舉行無人機表演，但因技術問題，令活動取消，團隊要漏夜解決，又要面對傳媒及市民的質疑。他形容為「嗰陣時覺得好痛苦，現在睇返就是一個好好的經驗，和同事討論時都會會心微笑。」

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提到自己的工作經驗，他笑言有共事過的同事曾經問他，為什麼經常都OT（超時工作）。劉鎮漢則認為，OT其實是對工作的一種負責，反映了工作上的態度。他直言，自己本身不聰明，但覺得「做多20%的時間，我就走快20%。」只要願意付出比其他人多的時間，就可以比其他人走得快。市場推廣工作亦如是，「我地快點，咁我地就贏快點。」