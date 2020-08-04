【財經解碼】北大學者談中國經濟「雙循環」　不是重回計劃經濟

中國頻頻提及打造「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，中國經濟學者普遍認為這並不意味著要重回計劃經濟的老路。

中央政治局7月30日召開會議，在為中國下半年宏觀政策定調、謀劃中長期戰略佈局時，會議明確，「要牢牢把握擴大內需這個戰略基點，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。

對此，北京大學國家發展研究院院長姚洋在接受《時代周報》專訪時，進行了深度解讀。

姚洋表示，這次中共中央政治局會議不僅分析研究當前中國經濟形勢，同時也研究了關於制定「十四五」規劃的建議。會議提出，加快形成「以國內大循環為主體」的新發展格局，主要支點是擴大國內需求。過去這些年，中國一直朝著這個方向努力，從這個意義上講，政策是具有連續性的。

消費是拉動中國經濟上行的重要引擎。圖為 2020年6月6日，北京消費季在王府井大街正式啟動，商場裡人頭攢動。（人民視覺）

姚洋稱，此前，大家對「以國內大循環為主體」的新發展格局有一些擔心，擔心回到過去的計劃經濟時代，完全變成過去所謂的「自力更生」。但從這次中共中央政治局會議的表述看，沒有看到有這方面的內容。以「以國內大循環為主體」，主要還是強調擴大國內需求，在金融、技術等領域，還是要構建一個開放共榮的國際環境。

姚洋指出，在「以國內大循環為主體」的背景下，下半年中國經濟發展的關鍵應該還是在國內。上半年淨出口對中國經濟的貢獻不小，但下半年能否持續還是個問題，所以還是要靠國內。靠國內的話，要麼是投資，要麼是消費。投資方面要謹慎，不能又搞成新一輪的債務擴張。消費的潛力很大，下半年中國政府應該在消費方面加把力。

此外，中國國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長魏建國，在接受《21世紀經濟報道》採訪時稱，「國內國際雙循環」這一格局並非短期應對外部環境變化的被動選擇，而是中國在中長期內主動推動的戰略再定位。

魏建國表示，「以國內大循環為主體」絕對不是一味只強調自力更生、排斥開放、閉門造車。內循環與外循環不是對立的關係，而是相互補充、疊加、促進的關係。中國是在對外開放基礎上推動的內循環，內循環的增強也將支撐中國推動更大範圍、更高水準、更廣範圍的「外循環」，二者不可割裂，更非相互矛盾和對立。