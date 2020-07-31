李稻葵：世界經濟波動對中國經濟的影響在5%以內

世界經濟低迷，對中國經濟有一定的影響，但是分析普遍認為這一影響並不會改變中國經濟長期向好的趨勢。

中共黨媒《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」7月28日採訪了清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵。針對中國經濟走勢，李稻葵稱，未來一兩年，中國經濟應該還是會受到新冠肺炎疫情影響，但不會太大。

有效控制住疫情的中國經濟正在復甦。圖為江蘇南京，市民在夜市攤位上選購商品。（人民視覺）

李稻葵稱，主要分析邏輯是，只要疫情仍在全球蔓延，中國就不可能獨善其身，必要外防輸入、內防反彈，前者意味著國際交通、旅遊、商貿往來會受影響，後者意味著中國經濟完全「滿血」運轉仍有掣肘。

李稻葵表示，「外部環境主要影響中國的進出口。貨物出口佔中國GDP的比重在15%左右，其中約一半是中國自己的附加值。所以整個世界經濟的衰退，對中國經濟的直接影響是7%左右的部分。注意，我沒有說7%沒了，而是影響7%的部分。滿打滿算，世界經濟波動對中國經濟的影響在5%以內。」

針對中國經濟將如何影響全球經濟這一問題，李稻葵表示，「其一，有利於保障醫療產品供給。很多基礎醫療物資在中國生產製造，如抗生素、維生素C，不少國家每年從中國進口大量的基礎藥物。其二，伴隨中國消費逐步恢復，中國有望增加進口。以汽車為例，進口車品牌進口回暖明顯。」