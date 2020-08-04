【滙豐失息】海嘯價都淪陷！　專家籲「換馬」推薦這9隻收息股

滙豐控股（0005）曾經為港人愛股，惟自從滙控早前宣布停止派息，投資者對其已大所失望。昨日公布的中期業績更遜市場預期，第二季列帳基準除稅前利潤按年暴跌約82%，拖累股價直插，今早股價更低見32.1元。

有分析認為滙控被捲入中美政治爭拗，業務前景有太多不明朗因素，加上恢復派息無期，建議投資者及早「換馬」。

滙豐第二季列帳基準除稅前利潤按年暴跌約82%至10.89美元，遜市場預期，引發股價直插。（資料圖片）

滙豐上半年列帳基準除稅前利潤急跌65％至43.18億美元，主要由於預期信貸損失按年飆升五倍至68.58億美元，集團更預告，全年預期信貸損失準備可能介乎80億至130億美元。

集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）昨日在電話會議回答有關中美矛盾的提問時指，上半年中國業務表現理想，未來將繼續投資中國市場，又稱自己不適宜評論中美之間關係和制裁行動，遵守集團有業務所在之地方的法律法規，而支援香港經濟是該行首要任務。至於派息，則未有進行具體說明，僅指下半年疫情及經濟走勢依然不明朗，會於明年公布全年業績時一併宣佈。

張智威認為，滙控面對中美爭拗的政治風險，對其業務有太多不明朗因素，加上恢復派息無期，建議心儀銀行股的投資者「換馬」（資料圖片）

張智威：內銀股政治風險低

滙控或是不少投資者作為儲蓄的首選，信誠證券聯席董事張智威認為，滙控面對中美爭拗的政治風險，對其業務有太多不明朗因素，加上恢復派息無期，建議心儀銀行股的投資者「換馬」，選擇四大內銀股包括中行（3988）、農行（1288）、建行（0939）及工行（1398），皆因政治風險較低，股息率達6至8厘，作為同業股份更穩陣。

另外，他推薦資源股華潤水泥（1313），相信中央政府在疫情後要穩定經濟，必定會增加基建投資，導致水泥價格上升，加上往績股息率﹙5.6厘﹚吸引，認為是股民收息的好選擇。至於本地房託股如置富產業信託（0778）、領展（0823）等，他並不看好，稱「一日經濟未見底，都唔揸得」。

張智威建議，心儀銀行股的投資者可「換馬」選四大內銀股，皆因政治風險較低，作為同業股份更穩陣。（01製圖）

林嘉麒認為，持有滙控股民此刻沽貨的風險高，因不排除平保（2318）作為最大股東的滙控還有「殺手鐧」，建議投資者分段沽貨。（資料圖片）

林嘉麒：分段沽滙豐 選長和分散風險

雖然滙控未有派息憧憬，又遭官媒指控「構陷」華為，對業務前景增添陰霾，惟宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，持有滙控股民此刻沽貨的風險高，因不排除平保（2318）作為最大股東的滙控還有「殺手鐧」，就華為事件與中方和解，讓公司「起死回生」，建議投資者分段沽貨。

他建議投資者可選擇長和（0001）及長建（1038），因其國際業務平均，相對風險分散，過去多年派息亦未曾令人失望，又或者選擇公共事業相關股票，如電能（0006）及港燈（2638），收入來源穩定，而且受外圍經濟環境影響較少。