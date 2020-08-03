【滙豐業績】股價曾失海嘯價　專家料快見2字頭　籲投資者快離場

滙豐控股中期業績放榜，單計第二季，滙控列帳基準除稅前利潤則為10.89億元（美元‧下同），按年暴跌約82%，該季的預期信貸損失及其他信貸減值準備（ECL）38.32億元，按年飆近6倍。股價午後應聲下挫，曾低見32.95港元，創金融海嘯後新低，收報33.4港元，仍跌4.4%。

有專家認為，滙控明顯走下坡路，在全球經濟轉差、中美爭拗下「腹背受敵」，以及利息收益減少等多個利淡因素下，建議投資者「有咁快走咁快」，料滙豐股價會見「2字頭」。

滙控中期利潤大挫，與預期信貸損失及其他信貸減值準備增加有關，上半年列賬基準預期信貸損失增至68.58億美元，按年飆升五倍，集團更預告，全年預期信貸損失準備可能介乎80億至130億美元。另外，由於疫情爆發導致利率下跌，集團第二季淨利息收益率為1.33%，下跌18個基點，進一步削弱利息收入。

譚朗蔚：無開源辦法 業績只會走下坡

專家對滙控前景看法偏淡。富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，滙控業績未如理想，環球銀行及資本市場等各項業務表現一般，加上受累於疫情衝擊經濟，預期利息收入持續減少；另外關注其政治風險，目前受中美雙方施壓可謂「腹背受敵」，未來業務或面對被罰款、制裁等利淡因素影響，稱「靠不斷裁員及剝離業務，只是舊酒新瓶的伎倆，找不到開源的辦法，只會走明顯的下坡路」。

譚朗蔚指，滙控目前受中美雙方施壓可謂「腹背受敵」，未來業務或面對被罰款、制裁等利淡因素影響。（資料圖片）

他補充，滙控現時受英倫銀行控制而未能派息，在肺炎疫情未受控前，市場亦不憧憬公司今明兩年派息，指「長線基金已經一早走晒，投資者要有咁快走咁快，股價穿底後，已經再冇堅持既理由」，料滙控穿33元海嘯價後，將繼續向「2字頭」進發，建議投資者吸納防守性較強的港燈（2638）及香港電訊（6823），較不受經濟環境及利息影響。

溫傑：憂監管機構明年上半年仍不許派息

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，滙豐的經營環境與環球經濟盛衰的密切度有很大關係，疫情拖累下，全球次季經濟受太大壓力，然而滙控面對中美關係惡劣、被內地媒體批評，股價早於業績公布前已率先下跌，現時業績如此可謂屋漏偏逢連夜雨，相信股價仍續面對大壓力。而鑑於全球疫情未有大改善，未來3至6個月經濟不大可能出現V型復蘇的勢頭，可預期滙控下半年ECL持續高企，業績料短時間內不會有翻天覆地改變。

溫傑預料滙控下半年的預期信貸損失及其他信貸減值準備持續高企。（資料圖片／受訪者提供）

溫又指，今次業績顯示，是英國業務ECL升得最大，似乎歐洲、英國經濟表現都比預期差。他擔心英倫銀行旗下審慎監管局（PRA）不許派息及回購的要求仍會延續，故現階段而言，滙控明年上半年也具有不可派息的風險，若明年上半年仍不能進行回購，亦是潛在利淡風險因素。

至於坊間建議滙控遷冊、分拆業務，他相信若這些建議要成真，相信會是利好股價的消息，但這是要以年計才能做出的決定，目前不建議持有滙控，投資者若持貨而考慮「換馬」，可考慮阿里（9988）、美團（3690）等新經濟股板塊。