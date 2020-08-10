曾俊華專欄｜疫境下擁抱太平山精神　積極求變掌控前路　應對未來

作者簡介﹕任職政府35年﹑前財政司司長曾俊華（John），其薯片叔叔形象深入民心。任性的John 「劈炮唔撈」後 ，職無定所，熱心參與不同活動。他除了創辦非牟利機構「薯片叔叔共創社」外，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。近年作為Bowtie的資深顧問，擔當著未來建構師的角色。他的願景是所有香港人都能夠得到保障，真正走進自保新時代。【John撰寫的系列文章，會逢周一早上於《香港01》與讀者見面。】

科技發展便捷知識傳遞

因應疫情而Stay at home 這幾個月，我親眼看著孫兒如何由零開始，自學成為一個小小天文學家。孫兒本來是個Lego迷，這陣子卻忽然愛上天上繁星，每天捧著平板電腦探索宇宙，黑洞和行星等看得津津有味。

不出一個月，四歲的他就能計算出我們一家人在月球的重量，還反過來教我們如何記住太陽系八大行星的順序。不得不說，科技的發展的確令知識傳遞變得更簡單、更快捷。只需要一台能連接互聯網的手機，就不用再花大半日時間，到圖書館掃著書脊，一本一本慢慢翻查。

身為戰後嬰兒潮的一員，我有幸搭上經濟起動的順風車，當時雖然生活艱難，但機會處處，只要努力抓緊機遇，十有八九都能排除萬難，踏上康莊大道。那時候資訊並不發達，所有人無懼前路崎嶇，一心向前看，堅信埋頭苦幹終會有出頭天。在這樣的社會氛圍下，講求迎難而上與勤奮拼搏的「獅子山精神」於是逐漸成形。

不過，有如「打機」升級一樣，開首的關卡總是最容易的。隨著香港的「關卡」難度提升，往後每一關只會越難，需要的時間和裝備也越多。時至今日，往上爬的前路比以往難走了，不少人在山腰處徘徊了好一段時間，也爬不上山頂，當中不乏新一代的年輕人。這幾代人除為生活拼搏以外，他們亦積極思索自己對理想社會的追求。一條路走不通，他們就繞道而行；實在沒路了，就手執鋤頭另闢新路。 曾俊華

時代變了，每一代人都有自己的公式，人的處世態度及方式自然需要與時並進。出生於資訊時代的一代，是人類有史以來受教育最多的一代。他們有熱情、有承擔，期望以個人力量為社會帶來決定性的變改。

曾俊華指出，要擁抱太平山精神，積極求變掌握前路。（作者提供）

若今時今日仍只看重「獅子山精神」，我們倒不如從善如流，嘗試擁抱「獅子山精神2.0」，或者可稱之為「太平山精神」─ 自主、求變和活在當下。世事變遷太快，不久前的熱潮，下一秒可能已經被大眾淡忘，就連律師、會計師、醫生等專業，都可能隨時被AI（人工智能）取代。眼看社會的巨輪不停往前轉動，我和大家一樣，都會擔心被輾壓而過，除了要善用昔日苦苦累積下來的經驗和知識，我們更要積極地求變，掌控自己前路以應對萬變的明日世界。

香港人從來不懂逆來順受，就以今次疫情為例，甚至有不止一國的領導人將新冠肺炎比喻成世界大戰。儘管如此，我城未有陷入一蹶不振的境況，大部分香港人總能夠迅速整理情緒，輕拍身上的灰塵，繼續走下去。口罩缺貨？那就在本地設廠建立生產線。買不到消毒用品？那就學習自製搓手液。不論情況看似有多絕望，香港人總能化危為機，靠靈活走位，跨過一個個高山低谷。

曾俊華認為，要緊貼世界潮流，持續學習，才可以在浪潮洶湧時安然自若。（作者提供）

我們不妨視2020這個「數字」為對現代人的一個啟示。疫症席捲全球，幾十億人的生活模式在短時間內發生翻天覆地的變化，主流的工作和生活模式，皆從Offline走向Online，社會各界對科技應用的重視程度前所未有。假如一個企業或一個人缺乏接納新事物的胸襟和洞察潮流的遠見，雙眼只懂得盯緊單一方向，恐怕只會被這突如其來的轉變嚇得手足無措。唯有緊貼世界潮流、持續學習、自我增值，才能在浪潮洶湧而至時安然自若。 曾俊華

難得從山腳爬到半山，大家曾否試過慢下來，從這全新的角度一覽我城風光呢？若然你過去一直只顧低頭伏案，我建議你暫且停下手上工作，拿起櫃中封塵已久的望遠鏡，好好看一看2020年的香港，這個全新的時代。