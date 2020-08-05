信銀廖群料全年香港經濟倒退6.7%　疫情後消費及投資加快復甦

新冠肺炎疫情打擊全球經濟，中信銀行（國際）首席經濟師廖群認為，新冠肺炎疫情的嚴重性遠超預期，全球經濟陷入二戰後最深度衰退。雖然中國及歐洲疫情逐漸緩和，惟美國等地仍然嚴峻，預期抗疫措施難以完全解除，預期下半年經濟仍會錄得負增長，全年環球經濟倒退4.8%。

中國方面，GDP從首季按年收縮6.8%，在第2季轉正至增長3.2%，中央政府為爭取全年經濟正增長，將逐步加碼政策寬鬆，貨幣政策方面將降準1至2次，每次50點子，並下調公開市場操作利率，降低貸款市場報價利率（LPR）。財政政策方面將進一步向低收入人士及微企減稅，以及加快新基建投資，料下半年經濟增長5.7%，全年增長2.4％，為全球主要經濟體中唯一正增長。

香港方面，他指第三輪疫情於上月爆發，預期疫情後消費與投資將加快復甦，出口也將跟隨全球貿易和內地經濟復甦而有所反彈。不過《港區國安法》出台後美國的反制措施，將為市場帶來不確定性，料本港經濟將有大幅度衰退，下半年經濟衰退4.3%，全年倒退6.7%。

最新人民幣兌美元匯率升穿6.95關口，他認為主因是美匯走低，令大部分主要貨幣升值，預期受疫情及美國大選影響，下半年美元會繼續走弱，惟中美脫勾不利人民幣匯價，大幅升值亦影響出口貿易，料人行會保持人民幣穩定，兌美元會維持於約6.95左右水平。