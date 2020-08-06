【長和系業績】長實半年少賺近六成　5年來首次減派息

長實（1113）公布中期業績，截至今年6月30日止六個月，股東應佔溢利錄得63.6億元，按年大跌57.9%；每股盈利1.72元；中期息每股派34仙，按年減派34.6%，屬2015年後重組合併後首次。

期內，收入按年上升9%，至292.48億元；基本盈利按年下跌35.5%，至83.67億元，由於房地產投資信託及投資物業的公平值分別減少13.2億及6.9億元，故拖累集團純利進一步下跌。集團認為，盈利下跌主要是因為新型冠狀病毒疫情對業務帶來負面影響。

長實上半年度物業銷售收益為90.04億元，其中在６月開售日出康城SEA TO SKY。（資料圖片）

物業銷售方面，上半年度物業銷售收益為90.04億元，按年增長近兩成，主要由內地方面貢獻，抵銷香港物業銷售收益的下跌。 物業租務方面，上半年度物業租務收益為31.69億，按年下跌11%，原因包括疫症以及原先租予Greene King之零售物業自2019年10月起納入英式酒館業務。

上半年度酒店及服務套房業務收益按年大幅下跌，僅錄得3,300萬元，按年蒸發96%。集團稱，儘管Horizon Hotels & Suites以長租住客為主，得以保持其入住率，但2019冠狀病毒疫情對旗下海逸君綽酒店、海逸酒店及集團所有其他酒店的業務造成嚴重打擊。酒店及服務套房物業之平均入住率分別錄得23%及86%。

飛機租賃方面，即使航空業受疫情打擊，但集團上半年出售飛機所得1.95億元，令上半年飛機租賃收益為7.33億。

長實去年10月收購的英式酒館業務購Greene King。（資料圖片）

至於去年10月收購的英式酒館業務購Greene King，由於2019冠狀病毒疫情，英國政府實施封城和強制酒吧及餐廳暫停營業措施，英式酒館業務上半年已錄得19.38億元經營虧損。