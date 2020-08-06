長和中期純利跌29%　中期息劈至61.4仙　為2015年世紀重組後首降

新冠疫情在全球蔓延，長和（0001）旗下能源業務錄歷來最差表現，促使上半年純利大跌29%，遜市場預期。同時，中期息也大劈29%至61.4仙，為長和系2015年世紀重組後首次下降。

按IFRS 16後基準並以呈報貨幣計算，上半年股東應佔溢利按年跌29%，至130億元。EBIT按年跌21%，至286.19億元。

赫斯基能源EBIT錄負54.87億元

能源業務方面，赫斯基能源上半年錄EBIT為負54.87億元，去年同期EBIT為17.87億元。

集團指出，因原油市場價格崩潰，加上精煉石油產品需求暴跌，令赫斯基能源錄得歷來最差表現。赫斯基之營運虧損及減值，導致股東應佔溢利淨額按年減少逾61億元，並削減派息90%。

赫斯基能源上半年錄EBIT為負54.87億元。﹙路透社﹚

零售業務大有可能受壓

零售業務方面，按當地貨幣計算，收益下跌9%至736.27億元；EBIT則大跌48%至29.7億元。疫情對保健及美容產品的影響最大，其佔零售部門上半年收益的80%。集團指出，市況於2020年下半年應較為樂觀，惟經營大有可能因疫情而持續受壓。

按地區表現看，內地2月份停業店舖約2,500家，銷售額按年跌78%，但幾乎所有店鋪於4月底前重開，至6月份銷售額跌幅已收窄至16%。至於歐洲及亞洲其他地方，目前只有不足1%店鋪仍停業，隨西歐市場店鋪5月中逐漸重新營業，顧客流量正在改善，銷售額已有所回升。

歐洲3處於引入5G的不同階段

截至6月底，歐洲3集團活躍客戶3,870萬名，按年跌7%。以當地貨幣計算，歐洲3集團收益跌3%至405.24億元；EBIT跌19%至77.22億元，主要因Wind Tre去年同期有一次性收益，以及英國年度牌照費用提高和持續投入資訊科技轉型支出。

集團指，歐洲3集團業務正處於引入5G功能的不同階段，並擁有強大網絡及頻譜資產供調配，及支持歐洲內推展5G所帶來之機遇。