Now TV易手予香港電訊　作價19.5億元　或分拆PCCW OTT獨立上市

電訊盈科（0008）整合旗下媒體業務，公司宣布向旗下的香港電訊（6823）出售收費電視業務Now TV，作價2.5億美元（約19.5億元）。同時會對PCCW OTT進行策略選項，以支持PCCW OTT持續增長，包括但不限於尋求通過PCCW OTT的潛在獨立上市，或通過策略夥伴對PCCW OTT作出額外投資，進一步向PCCW OTT引入第三方融資。

電盈指出，交易所得款項會用作一般企業及營運資金用途，包括償還電盈層面債務。

上半年EBITDA跌3%

公告內電盈指出電訊盈科媒體營運Now TV業務，在截至2018年年底及2019年底的除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為5.27億元及5.13億元，未經審核備考稅後純利分別為7,500萬元及4,100萬元。截至2019年底未經審核備考綜合資產淨值為21.45億元。

今年上半年，Now Tv收益為12.7億元，按年跌6%，與全球主要體育賽事暫停，以及銷售活動減少，EBITDA為1.98億元，按年跌3%。

電盈財務總製兼執行董事許漢卿於視像會議內指出，預料交易會在第4季完成，亦有機會最快於9月完成；又指出Now TV業務與香港電訊的5G及寬頻業務緊密合作，認為可以將業務價值達致最大化。

被問及會否再向香港電訊出售媒體業務時，許漢卿則指出暫時無此計劃，並表示PCCW OTT業務處於增長階段。至於PCCW OTT上市地點，目前未有作出決定，但會為上市尋找最佳估值；公司會透過策略選項，加快業務發展。

宣布派發盈大股份予電盈股東

另一方面電盈亦公布截至今年6月底止中期業績，期內股權持有人應佔虧損為5.84億元，未計其他收益/虧損淨額，股權持有人應佔綜合虧損為5.47億元，中期息9.18分。

此外電盈宣布以實物分派方式，向股東派發盈大地產（0432）股份，每持有1,000股電盈可獲85股盈大，日後對盈大持股降至51%。若在今年9月1日前，獲得債券盈大持有人同意，將分派數目提高至108股，持股比例降至40%

電盈指出，旗下免費電視業務收益為1.3億元，按年升2%，LBITDA為9,500萬元，按年收窄34%。