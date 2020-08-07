電盈：李澤楷以溢價15.8％增持2%股份　涉資逾8億元　股價即彈9％

電訊盈科（0008）公布，執行董事兼主席李澤楷透過其持有的Trade Champion，向合資格股東以每股5.2元收購持股，要約收購1.54億股股份，佔已發行股份的2%，總現金代價約8.03億元。收購價較昨日收市價4.49元溢價15.81%。

該股今早升9.13%，報4.9元，創逾一年新高。

李澤楷向合資格股東以每股5.2元收購持股，要約收購1.54億股股份，佔已發行股份的2%。（資料圖片）

交易完成後 李澤楷等持股增至逾三成

公告指，Trade Champion的最終實益股東為主事人為李澤楷，持有全部已發行股本，公司唯一董事為馮慧玲。要約完成後，李澤楷連同其一致行動人士將擁有23.9億股股份，持股比例由28.93%增至30.93%。

助管理資本結構供靈活性

電盈表示，要約的主要理由是管理資本結構時提供更大靈活性，由於李澤楷現時的持有量，公司尋求在不會觸發主事人可能須根據收購守則作出強制全面要約的情況下於適當時機進行股份回購時受到限制。假設部分要約完成，本公司將可獲得額外的靈活性。

收購人擬繼續集團於一般業務過程中的現有業務、人手及資產部署，並認為本集團應繼續檢討其策略及重心，務求盡可能迎合本集團的營運環境。