美收緊中概股審計要求　若未符合有遭除牌危機

美國財政部及證券交易委員會（SEC）官員建議特朗普（Donald Trump），在2022年1月前，將美國上市但不符合審計要求的中國企業全部除牌。

消息一出，即震散一眾在港掛牌的科技股，其中騰訊（0700）一度跌穿500元。

瑞幸咖啡財務造假引發連鎖反應。（Reuters）

美國財政部官員進行簡介報吿時指，華府要做到公平競爭，在美國上市的中資企業要符合其他所有上市公司的標準。如果相關建議透過證交會的規則制定流程實施，在當地上市的中資企業需要在2022年1月前，確保SEC轄下的上市公司會計監督委員會（PCAOB），能夠取得公司的審計檔。他們亦可以透過美國的母公司進行共同審計，否則須要除牌。但如果尋求首次在美國掛牌，就要立即遵守有關規定，而具體監管細則尚待制定。

路透社曾報道，上述建議針對困擾美國監管機構十多年的問題，就是中國不允許上市企業會計監督委員會的檢查人員查閲阿里巴巴（9988）、百度以及其他在美上市中資企業的審計檔。由於中美之間的緊張關係加劇，加上2020年中資企業瑞幸咖啡財務造假事件引發軒然大波，這一問題變得更為緊迫。

中國的會計師事務所，包括德勤、安永、普華永道和畢馬威等巨頭在當地的附屬機構，長期以來一直爭辯有關中國法律禁止他們與PCAOB共用審計工作檔，理由是這些檔可能包含國家機密。