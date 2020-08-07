【HKTVmall】王維基：疫情造就起居新常態　或可衍生新商機

香港電視 ( 01137 ) 日前公布7月份單總商品交易額（GMV）錄6.2億元，按年升173.1%。副主席兼行政總裁王維基表示，「新冠肺炎」疫情令市民留在家中，衍生新商機，旗下的網購平台HKTVmall現時每月活躍用戶數為120萬，其中長者用戶佔約1成。

王維基表示，疫情產生了一個起居新常態，大部份人的流動性可能會相對減少，都是留在家中，但大家都會使用電話，對各行各業都產生很大的改善，無論銀行業﹑遊戲業﹑運動及買賣方面，都可以衍生很大的商機，所以王維基深信很多生意人，會抓緊商機，所以不用擔心。

長者用戶佔整體用戶1成

王維基又指出，現時每月有120萬用戶，使用公司的手機應用程式，當中一成是長者，未來會大力開拓銀髮市場。王維基續指，HKTVmall上年年底推出簡易版，供長者用戶使用，累積下載量約10萬，並認為年長用戶較年青用家更忠誠。王維基透露，公司原本今年打算力推「HKTVmall簡易版」，但就疫情影響要延期計劃。

現時香港多個街市爆發感染群組，政府亦多次呼籲長者減少到街市購物。王維基認同，表示如果每人觸摸食品的確易於傳播病毒，但目前本地提供網購的商戶較少，運輸力不足以滿足長者需求，故建議由政府帶頭為長者運送日用品。

受疫情影響，HKTVmall實施多項特別安排，例如短暫調整免運費的最低金額及延長運貨時間到至少1星期。