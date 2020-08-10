財經加零一｜鼓勵年輕人外闖　曾俊華：投放多些時間認識新事物

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時直播。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（7日）嘉賓為Bowtie資深顧問、前財政司司長曾俊華。

曾俊華於節目中表示，香港有很迫切需要進行教育改革，目前很多教育是為考試而設，故課程上變動很小。他說，現時教育是應培育人如何和人工智能（AI）、機械人一齊工作，如何可以增加工作效率。

他稱，改革要從理論、哲學層面檢視及改變，以幫助學生得到多些「遠嘅技能」，「因為將來人類會與很多人工智能工具一齊工作，以提高效率，令社會進步」，毋須從政治方面入手，反而從一個「較中立」架構就可以推行得到。「遠嘅技能」包括溝通方面，如何與人多溝通；對事物有否批判想法；如何和人合作。

曾俊華指，香港有很迫切需要進行教育改革。（龔嘉盛攝）

對於有指大灣區機遇多，被問會否建議年輕人到大灣區闖闖，曾俊華表示，鼓勵年輕人「去邊度都好」，「全世界咁大嘅地方，去邊度都會有（新）知識，及應該投放多些時間認識新事物」。

曾俊華日前撰文指有人說香港已Game Over、港人失去保護，他在節目中表示，香港的機會仍然不少，他同意年輕人正面對樓價高、租金貴、社會嚴重撕裂等情況，但不能因為遇到困難而「劈炮」，反而應樂觀思考如何在此情況下尋求適合自己模式去工作，強調這是個人的責任。他說，現時的年輕人是有文明以來受最高教育的一班人，科技掌握上最了得，亦關心社會，相信他們有能力處理問題。