【封殺微信】分析指倘蘋果下架微信　iPhone銷量面臨崩塌式下滑

中國券商天風國際分析師郭明錤最新報吿指出，美國對中國科技公司騰訊產品微信祭出封殺令，將會導致iPhone出貨量在中國市場的減少，而蘋果可能被迫從App Store上移除微信。

據中國媒體「快科技」8月10日報道，報吿中指出，為響應美國政府要求，蘋果曾經自印度App Store上移除微信，故若美國政府要求蘋果自App Store上移除微信並不會對此意外。

若美國對微信實施禁令，蘋果面臨手機在華銷量下跌風險。（視覺中國）

根據行政命令，因禁止蘋果與微信有業務往來，故蘋果可能會被迫自全球App Store上移除微信，但因沒有明確定義封殺範圍，故也有可能美國政府僅要求蘋果自美國App Store上移除微信。

報吿顯示，因微信在中國已是生活必需品，整合傳訊、支付、電子商務、社交、新聞閲讀與生產力等功能，故若是此狀況，蘋果硬體產品在中國市場的出貨量將顯著衰退。估計iPhone年出貨量將因此而下修25%至30%，其他蘋果硬體裝置，包括AirPods、iPad、Apple Watch與Mac年出貨量則下修15%至25%。

當然了，還有一個樂觀的情況，該禁令主要對在美國的微信使用者有負面影響，這樣的情況下，估計蘋果出貨量將因此而下修3%至6%，其他蘋果硬體裝置，包括AirPods、iPad、Apple Watch與Mac年出貨量則下修低於3%。

郭明錤還表示，美國政府應該不會做出不利蘋果的決策，但因美國總統選舉迫近，所以政府有可能會用更激進的手段，包括要求蘋果自全球App Store上刪除微信。