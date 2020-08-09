若美國全面封殺微信　當地用戶如何是好？

美國針對中國科網企業宣布擴大「乾淨網絡」（Clean Network）計劃，總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政命令封殺字節跳動及騰訊旗下的微信（WeChat）。當地成千上萬微信用戶擔心，若程式遭全面封殺，會無法聯繫在中國的親友。

分析公司Apptopia數據指出，過去3個月，微信在美國平均每日有1,900萬活躍用戶，遠遠超過居住在美國的600萬名中國人。

對許多中國人來說，微信是與世界聯繫必不可少的應用程式，大多在美華人或留學生都依賴該應用程式，與身在中國的家人及朋友聯繫；與中國有業務來往的外國人，亦要使用微信通訊。

有中國留學生表示，微信是她與父母及長輩主要的溝通工具，她雖然理解美國對安全的憂慮，但對她個人而言，更關心如何與家人交談。美國有線新聞網絡（CNN）引述在當地生活的中國人指出，對這項行政命令感到失望，並擔心禁令會為生活帶來不便。

有中國僑民更擔心，這是中美關係惡化的最新舉措，身在中國的家人更要求她在當前政治環境下，認真考慮會否搬回中國。

不少當地華人都擔心微信遭全面封殺，並轉投微軟的Skype及LinkedIn，亦有人計劃透過VPN（虛擬專用網絡）在美「翻牆」使用微信。

一名在美從事科技工作的中國人向路透社指出，自己在中國需要用VPN使用Gmail及Instagram，沒想過日後可能要在美國做類似的事。