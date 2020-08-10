美國制裁｜多間金融機構禁止受制裁對象交易　專家料銀行不會冒險

美國政府上周五（7日）公布制裁11名香港及內地官員，包括特首林鄭月娥等人，市場關注金融機構是否能繼續處理相關業務。雖然金管局早前稱，外國政府單方的制裁不屬於國際針對性金融制裁制度的一部分，在香港無法律效力，惟多間銀行及保險公司均有制裁政策，禁止受制裁對象的直接或間接的任何交易，包括滙豐控股（0005）、渣打集團（2888）及星展銀行等。

渣打：制裁政策或較法規所允許更嚴格

渣打銀行網站中的制裁政策聲明指出，將嚴格遵守對集團及其業務具有法律約束力之所有相關經濟制裁的法律，任何違反制裁的行為將會對集團的聲譽，業務營運及日後發展有不利影響，亦會削弱本集團與監管機構的關係，故渣打的制裁政策可能較法律和法規所允許的更為嚴格。當中受制裁對象被英國，歐盟，美國或聯合國任何一方或多方指定為制裁目標或對象。

不過，該政策聲明為去年更新，並稱絕不涉及與受制裁對象有直接或間接的任何交易，當時美國仍未制裁林鄭月娥等人。

滙豐及恒生銀行指，滙豐將按照聯合國、歐盟、英國、美國及香港的制裁名單，篩查全球客戶及其全球交易，禁止與制裁名單上的個人或機構進行業務往來。（資料圖片）

滙豐：按照美國制裁名單 篩查客戶交易

滙豐及恒生銀行（0011）聲明指，滙豐將按照聯合國、歐盟、英國、美國及香港的制裁名單，篩查全球客戶及其全球交易，禁止與制裁名單上的個人或機構進行業務往來，阻截或拒絕交易，並會向監管機構舉報。

星展銀行稱，根據聯合國、歐盟、美國（包括美國外國資產管制辦公室（OFAC））發出的制裁名單，以及星展銀行及其附屬機構經營地所在司法管轄區所有適用的本地監管制裁名單，對客戶和交易進行審查，禁止或限制可能會直接或間接違反適用的制裁法律的商業活動、個人交易、客戶關係。

保險公司：違反美國法律或受制裁將不受保

保險公司方面，近日網上流傳保險公司AXA安盛向客戶發信，指新一增項不保條款「制裁責任限制及除外條款」。安盛回覆《香港01》指，從2015年起，已分階段在保單合約加入相關條款，信件是通知客戶，保單將加入此條款。而富衞及美亞的旅遊保險條款亦列明，假如賠償可能違反美國法律或受制裁的話，將不會受保。

徐家健表示，若港銀觸犯美國制裁政策，相信美國通常先施加罰款，再不遵從，則可能採取其他行政上干擾其美國業務的措施，但「銀行應該唔會去到呢個地步。」（資料圖片）

分析料銀行不會冒險到遭罰款後仍不收手

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，美國公布制裁名單，相信在美國有業務的香港銀行會緊張一些。雖然制裁具體如何執行，例如是否包括受制裁對象的家人、旗下公司等是否受到影響，暫未有清楚說明，但是相信該些銀行會以避開風險為原則，多做一些預防工作，包括檢視以往美國執行制裁的慣例。他認為，外界都會理解該些銀行面對受制裁對象，是「乜都唔做得」，最好跟他們斷絕所有客戶關係以策安全。

至於受制裁對象，徐家健預計，他們的資金可能要安排放在一些沒有海外聯繫的內地銀行，亦由於受制裁對象人數不多，且多數為官，除非制裁範圍擴大至行政會議更多成員、商界人士，銀行或會損失大客，否則對該些銀行的業務影響不大。

他又指，若港銀觸犯美國制裁政策，相信美國通常先施加罰款，再不遵從，則可能採取其他行政上干擾其美國業務的措施，但「銀行應該唔會去到呢個地步，偷偷地做已冒風險，若發展到呢步就斬纜算數」。