美國制裁｜網傳「制裁」納不保事項　安盛：5年前分階段加入條款

美國財政部早前宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內的11名中港官員。近日網上流傳，保險公司AXA安盛向客戶發信，指新一增項不保條款「制裁責任限制及除外條款」。安盛回覆指，從2015年起，已分階段在保單合約加入相關條款，信件是通知客戶，保單將加入此條款。 記者翻查網上資料，「制裁責任限制及除外條款」的不保事項並不罕見，中資的中國太平保險，保單的不保事項亦有出現相類條款。有保險業人士表示，相關條款目的用以防止包括「洗黑錢」等活動，一直存在於保單，並非新鮮事物。

▼▼美國制裁名單▼▼

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根據美國的制裁，美國人及企業不可與受制裁人士的在美資產、公司，或個人有任何金錢、服務與產品往來，換言之，即保險服務亦可能受影響。

網上近日流傳一封，由安盛向保單客戶發出的信件，內容指將新增一項不保事項，即「制裁責任限制及除外條款」，將於續保日起在保單中生效。信件指，如安盛所提供的保險，及支付任何賠償款項或利益，可能令公司受到聯合國決議的任何制裁、禁令或限制、或遭受歐盟、英國或美國的貿易或經濟制裁，或違反歐盟，英國或美國的法律，公司不得視為提供任何保險，不會承擔任何賠償及利益的責任。

網上流傳指，安盛新增一項「制裁責任限制及除外條款」。（網上圖片）

安盛回覆表示，與很多保險公司一樣，按照業界標準及香港保險業聯會的建議，由2015年起，分階段於保單合約增加「制裁責任限制及除外條款」，配合打擊恐怖分子資金籌集、金融制裁等相關法律及法規，有關信件是通知客戶保單將加入此條款。

不同公司及保單均見類似條款

翻查網上資料，其實「制裁責任限制及除外條款」並不罕見，安盛一份家居保險的不受保條款，便有相關條文；滙豐的家傭綜合保險亦有。另外，這類條款並不限於外國公司，中國太平保險的一份危疾保險亦有同類條款。

中國太平保險的一份危疾保險亦有同樣條款（中國太平網頁截圖）

條款原意打擊「洗黑錢」等活動

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，歐美保險公司都擔心承保敏感地區、人士，假如風險高，或會拒絕承保，相類似的條款並非首次出現，原意包括打擊「洗黑錢」等活動，內地公司亦有同類條款。他指，保險公司有權加設新條款，形容為「可加可減」；保險公司與投保人亦同樣有終止合約條款，需要時可終止合約。他又稱，過往在香港，保險公司亦因風險大，而拒絕承保，例如有議員的辦事處屢被破壞，結果保險公司不願續保。

保險業聯會發言人表示，知悉相關制裁行動，將就此尋求法律意見，並會與監管當局商討處理方法。

對於美國的制裁，保險業監管局昨日（9日）表示，密切留意制裁帶來的反響，認為業界應全盤考慮他們需面對的法律、業務及商業風險，當中涉及複雜營運事宜，程度因應不同公司、中介人自身和其海外附屬公司的結構、規模、業務組合而異。保監局表示，期望相關公司制定任何對策時，客戶可獲得公平及透明的對待。