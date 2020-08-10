【中國經濟】7月CPI按年上漲2.7%　PPI則跌2.4%

中國國家統計局公佈的數據顯示，2020年7月份，中國居民消費價格（CPI）按年上漲2.7%。其中，城市上漲2.4%，農村上漲3.7%；食品價格上漲13.2%，非食品價格持平；消費品價格上漲4.3%，服務價格持平。1月至7月，全國居民消費價格比2019年同期上漲3.7%。

從按年看，CPI上漲2.7%，漲幅比6月擴大0.2個百分點。其中，食品價格上漲13.2%，漲幅擴大2.1個百分點，影響CPI上漲約2.68個百分點。食品中，豬肉價格上漲85.7%，漲幅比6月擴大4.1個百分點；鮮菜價格上漲7.9%，漲幅擴大3.7個百分點；水產品價格上漲4.7%，漲幅回落0.1個百分點；雞蛋價格下降16.6%，降幅擴大0.8個百分點；鮮果價格下降27.7%，降幅收窄1.3個百分點。非食品價格由6月上漲0.3%轉為持平。非食品中，醫療保健價格上漲1.6%，交通和通信價格下降4.4%，其中汽油和柴油價格分別下降15.7%和17.5%。

扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.5%，漲幅比6月回落0.4個百分點。據測算，在7月份2.7%的按年漲幅中，2019年價格變動的翹尾影響約為2.9個百分點，新漲價影響約為-0.2個百分點。

2020年7月份，中國工業生產者出廠價格（PPI）按年下降2.4%，按月上漲0.4%；工業生產者購進價格按年下降3.3%，按月上漲0.9%。1月至7月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降2.0%，工業生產者購進價格下降2.7%。