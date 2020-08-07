去年中國人均國民總收入首次突破1萬美元　全球排第71位

8月7日，國家統計局國際統計信息中心主任張軍在署名文章指出，2019年中國人均國民總收入（GNI）進一步上升至10410美元，首次突破1萬美元大關，高於中等偏上收入國家9074美元的平均水平。

文章提到，2000年，中國人均GNI只有940美元，屬於世界銀行根據人均GNI劃分的中等偏下收入國家行列；2010年，中國人均GNI達到4340美元，首次達到中等偏上收入國家標准；2019年，中國人均GNI進一步上升至10410美元，首次突破1萬美元大關，高於中等偏上收入國家9074美元的平均水平。世界排名位次明顯提升。

2000年，在世界銀行公布人均GNI數據的207個國家和地區中，中國排名僅為第141位；2019年，在公布數據的192個國家和地區中，中國上升至第71位，較2000年提高70位。

2019年內地人均國民總收入首次突破1萬美元。（資料圖片）

文章還指出中國人類發展指數逐年提高，邁向「高人類發展水平」行列。人類發展指數（HDI）由聯合國開發計劃署編制，通過出生時預期壽命、教育水平和收入水平三大類指標反映居民生活質量的綜合發展狀況。

2000年，中國人類發展指數為0.591，低於0.641的世界平均水平，在公布人類發展指數的174個國家和地區中，排名第111位；2018年，中國人類發展指數上升至0.758，在公布人類發展指數的189個國家和地區中，排名第八十五位，較2000年提高26位，是同期排名提升幅度最大的國家之一，並成為1990年引入該指數以來，世界上唯一一個從「低人類發展水平」躍升到「高人類發展水平」的國家。