陸金所攻港推線上理財平台　陸香港CEO蔡華：本港財管市場潛力大

隸屬中國平安（2318）的金融科技公司陸金所正式進軍香港，旗下陸國際（香港）發布理財平台「陸香港」手機App，提供線上財富管理服務。

本港財富管理市場機遇大

陸香港綜合多份報告，顯示香港財富管理行業規模約1萬億美元，未被充分管理的大眾財富比例約50%，而香港基金產品經傳統管道如銀行的分銷比例達到76%。

陸金所香港CEO蔡華表示，香港是非常成熟和開放的國際金融中心，財富管理規模非常大，但跟其他發達國家一樣，大量財富落在銀行活期存款，「基本上是零利率」，故認為包括線上和線下的財富管理市場需求和發展潛力龐大，又相信金融科技能改變市場。

陸香港將逐步增加平台上產品。（資料圖片）

產品數量非考核標準

現時，陸香港平台上有11款基金產品，涵蓋貨幣、股票和債券基金等。蔡華指，會陸續推出更多產品，相信一至兩個月內基金產品的數量和種類會更豐富，但他強調數量非考核標準，平台會通過大數據篩選市場上眾多產品，推薦給用戶。陸香港現持有證監會1、4、9號牌照，他指平台短期不會提供股票交易服務，而業務集中在個人和家庭客戶的財富管理服務，而非對企業。

平台現時亦提供「1000+500元」的限時開戶獎賞，他說開戶優惠活動非為「燒錢」吸客，而是希望透過活動找到理財客群，及讓客戶體驗線上流程和培養使用習慣。

平台區分化

問到如何面對市場競爭，例如互聯網券商和券商亦有提供理財服務，他指，交易客戶與理財客戶有重疊，且重疊不低，但理財客群的基礎要大得多，而客戶追求專業化的理財產品和服務，相信平台依靠陸金所在內地及海外積累的科技和專業能力，能把智能投資和理財服務與其他平台區分化。

他又指，未來會探討和平安壹賬通等虛擬銀行推展合作，由於虛銀要獨立或合作提供財富管理相關服務，亦需取得證監會牌照及受監管，故具體要看虛銀及整個行業發展，目前探討仍在初步階段。