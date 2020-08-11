華爾街大好友：美股已存泡沫　納指或下跌10%

華爾街大好倉、美國宏橋信託投資集團（BTIG）首席股票和衍生品策略師朱利安·伊曼紐爾（Julian Emanuel）警吿稱，目前美股市場最大的贏家們可能已處於泡沫中，建議投資者考慮削減他們對大型科技股的風險敞口。

據《新浪網》報道，伊曼紐爾表示，科技股存在不成比例的風險。這就是他擔心出現泡沫的地方。在他看來， 被稱為「FAAMG」股票的五大科技股：臉書（Facebook）、蘋果、亞馬遜、微軟和谷歌是最脆弱的。

伊曼紐爾稱，在頂部和底部板塊之間的相對表現上存在失調，或者說是泡沫。過去一年科技板塊的表現超過了能源行業78.2%，這數字令人震驚。

伊曼紐爾擔心科技股中存在的大量泡沫可能引發納斯達克指數有10%的下跌，納指2020年迄今已35次觸及歷史高位。納指10日收跌0.4%，但比歷史高位仍僅低1%。

伊曼紐爾進入2020年時是華爾街最大的好友之一，但他現在不能確定刺穿泡沫的將是什麼，可能是地緣政治緊張局勢升級，可能是美國總統大選，也可能就像2000年互聯股泡沫破裂時那樣，沒有任何先兆。

標普500不存泡沫

但他警吿稱，當科技股泡沫破裂時，標普500指數不會毫髮無損，因為該指數對大型科技公司也有巨大敞口。

伊曼紐爾表示，這確實表明標普可能難以再創新高。考慮到目前市場上的風險因素，回調風險因素正期待著選舉季節的到來。

不過，總的來說，他認為標普500指數不存在泡沫擔憂。