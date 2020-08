美股市值超美GDP　已變成不能倒？

美國基石宏觀(Cornerstone Macro)首席投資策略師邁克爾·坎特羅威茨(Michael Kantrowitz)表示,股市已成為經濟中很大一部分,市場下跌可能對美國的經濟狀況產生重大影響。

據《新浪網》報道,坎特羅維茨說:「在過去的30年中,通過財富效應,股票市場成為經濟的重要組成部分。美聯儲(Fed)的政策和利率的降低使市場最終成為經濟的更大組成部分。他補充說,如果市場下滑對經濟產生負面影響,工具就會更少,因為美聯儲「效率更低」,無法進一步降低利率。

坎特羅威茨在題為《股票大而不倒Stocks are too big to fail》的報吿中指出,美國人對股市的槓桿率比以往任何時候都高,這可能會讓股市「大而不能倒」。標普500指數與消費者信心之間的關聯度處於創紀錄高位,美國股市市值與國內生產總值(GDP)的關聯度亦是如此。

美股市值佔GDP的比率通常被稱為「巴菲特指標」,因為它是沃倫·巴菲特(Warren Buffet)最喜歡的市場指標之一。它是一個國家股票市值與GDP的比率。7月30日,美國公佈第二季度GDP數據後,該指數飆升至創紀錄的170%。

坎特羅威茨說,他看待這一指標的方式與巴菲特略有不同。這不僅僅是一種估值指標,更多的是一種衡量經濟對市場槓桿程度的方式。換句話說,考慮到目前股市相對於經濟的規模處於歷史最高水準,如果股市下跌,可能會對經濟產生更大的影響。

市民近半收入來自政府支持

此外,美聯儲的基準利率仍保持在接近於零的水準,政府轉移支付目前佔到收入的46%,創歷史新高。隨著新冠肺炎疫情蔓延,這些趨勢可能會進一步加劇,坎特羅威茨補充稱,市場修正將令政府揹負「巨額債務」。他說,「今天,防止股價下跌比以往任何時候都更符合政策制定者的最大利益!」

坎特羅威茨表示,如果在當前環境下經濟增長放緩,投資者將受益於新的寬鬆政策,受益於成長型股票的持續領先,並可能獲得更高的市盈率。

坎特羅維茨的看法不一定意味著股市不會下跌。不過,他表示,股價下跌的「成本」從未像現在這樣高,因為普通民眾越來越關注市場的走勢。任何政策回調或援助解除都可能擾亂市場,進而阻礙美國經濟復甦。