金價單日挫逾100美元　創7年來最嚴重下跌

8月11日，現貨金和期金均遭遇大肆拋售，單日跌都超過100美元/盎司，迎來了7年來最大的跌幅。

倫敦現貨黃金最低跌至1,900美元/盎司，最終以暴跌5.7%收盤，一週以來首次失守2,000美元大關。而COMEX黃金也暴跌，一度跌到1,911.3美元/盎司，跌幅超過6%，最終小幅反彈，以下跌5.78%報收。

現貨金最新報1,921.5美元/盎司。

道富旗下黃金ETF錄資金流出

黃金震盪之際，有報道稱，道富公司（State Street）旗下的全球最大黃金ETF SPDR Gold Shares於8月7日遭遇3.82億美元的資金流出，創3月以來最大撤資規模。分析指出，黃金ETF是配置黃金非常好的投資工具。多重因素將支撐黃金長期走牛，但短期需警惕交易性資金佔比的提高使得市場穩定性有所下降的風險。

CFRA Research的ETF與共同基金研究主管Todd Rosenbluth指出，沒有一個基金可以永續積累流入資金，黃金ETF也是如此。在2020年經歷了大規模資金流入後，投資者不可避免地選擇獲利了結。

此外，有分析認為，新冠肺炎（COVID-19）疫苗有可能將對金價產生重要影響，目前支撐金價的積極因素可能因疫苗研發成功後不復存在。