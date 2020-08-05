【金價】現貨金再創新高！　突破2020美元

不斷增長的新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的經濟危機和地緣政治風險，推動投資者繼續尋求避風港，國際黃金價格已突破2,000美元/盎司。

8月4日美市盤中，貴金屬強勢大爆發，其中現貨黃金一舉擊穿2,000美元/盎司大關，為有史以來首次；現貨白銀則大漲逾6%，觸及25.78美元/盎司高點。

8月5日，亞市盤中，現貨黃金延續漲勢，今早突破2,020美元/盎司，續創歷史新高。現貨白銀漲1.37%，報26.22美元/盎司。與此同時，紐約黃金期貨突破2,040美元/盎司，日內漲0.93%。

截至發稿，現貨黃金升破2030美元/盎司，日內漲超0.5%，續刷歷史新高。

全球經濟衰退風險不斷增強，黃金好倉依然看漲金價走勢。（資料圖片）

有機構預測，黃金的漲勢將繼續，料將升向2,500美元甚至3,000美元水準。據《中國基金報》統計，2020年現貨黃金已經漲了32.98%，期貨黃金漲幅更是達到34.02%。白銀現貨和期貨表現更好，2020年漲幅分別為45.81%、46.62%。

此外，據財聯社報道，黃金和白銀交易所交易基金（ETF）的持倉量已升至紀錄高位。截至8月3日，有實物支撐的全球黃金ETF持倉量2020年以來增加30.5%至3365.6噸，這比德國的儲備量還高出數噸，僅次於美國的黃金儲備（超過8,000噸）。而黃金ETF正是2020年買入黃金的主力軍。