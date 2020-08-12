台積電位列全球半導體第三強　華為旗下海思首打入十大

台積電成立於1987年，是全球最大的晶圓代工半導體製造廠，2020年的最新排名顯示，其位列全球十大半導體廠商的第三位。

據台灣鉅亨網8月12日報道，半導體市場研究公司IC Insights 公佈2020年上半年前十大半導體廠商，前七強與2019年同期排名相同，晶圓代工龍頭台積電續坐穩前三強，營收年成長幅度高達四成，成長幅度最高則是華為旗下的海思，年增 49%，列入第十強。

台積電是晶片代工領域的龍頭企業。（Reuters）

從 IC Insights 的前十大半導體廠排名來看，前五名分別為英特爾、三星、台積電、海力士、美光，第六名至十名依序為博通、高通、德州儀器、輝達、海思。

值得關注的是，據TechWeb 8月12日消息，台積電日前召開董事會，核准資本預算約52.7億美元，內容包括——建置及擴充先進製程產能；建置特殊製程產能；建置先進封裝產能；廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產；2020年第四季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電核准不高於10億美元之額度內募集無擔保美金公司債，並核准不高於30億美元之額度內，為本公司百分之百持有之海外子公司TSMC Global募集無擔保美金公司債提供保證，以支應公司產能擴充之資金需求。

台積電還核准提升公司業務開發組織副總經理張曉強博士為資深副總經理。