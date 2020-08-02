大盤漫談．伽羅華｜台積電獨步丹方　搶佔半壁江山

英特爾（Intel）宣布7奈米製程延後約半年推出，未來將更大量採用台積電等代工廠的先進製程生產產品，立即把全球目光聚焦在這全球晶圓代工一哥上，伴隨而來是股價急漲，價值充分顯現了嗎？

在半導體世界，說台積電主宰著一眾大型科技公司的興衰並不為過。它擁有全球逾五成的晶圓代工市場份額，亦是未來半導體技術出現突破的希望，最近因捲入中美科技戰，9月中勢斷供華為的晶片，弄得華為狼狽不堪，更突顯其在半導體行業舉足輕重的地位，難怪成為美日等科技強國爭相拉攏的對象。

提起台積電，不能不提有「半導體教父」之稱的創辦人張忠謀。他是台灣半導體產業的奠基人，早年任職於多家美國半導體公司，最長是於德州儀器工作25年，其後獲邀回台發展，並於1986年創立台積電，至2018年6月退休，領導台積電凡30年。

「半導體教父」之稱創辦人張忠謀，是台灣半導體產業的奠基人。﹙資料圖片﹚

專注代工30年獨步天下

張忠謀創立台積電之前，全球半導體企業均一手包攬設計、製造及封裝等工序，而台積電專注晶圓代工，當年是一項大膽嘗試。對一家台資公司而言，最具挑戰的莫如要取得晶片設計公司的絕對信任，確信台積電不會竊取行家的商業秘密，而且製程工藝要能脫穎而出，才能取得全球大型科企的青睞。經過30年不懈努力，如今Apple、Nvidia、AMD、高通及華為等都是台積電的超級大客。

隨著英特爾攻堅7納米製程失利，原本鼎足而立的態勢驟變為二分天下，只剩下台積電及三星電子兩家亞洲老對手。里昂證券便估計，未來5至10年，因英特爾退出而騰出的250億美元代工商機，台積電是絕對受惠者，該行予其最牛目標價515新台幣，較最新收市價425.5新台幣，有逾兩成上望空間。

不過，台積電與三星的終極大戰場仍是3納米的晶圓市場，技術稍優的台積電將投資500億美元，而三星去年亦宣布未來十年將投資1158億美元，以期超越台積電。按台積電的時間表，3納米晶圓將於明年試產，2022年量產，基本上與三星同步。令人振奮的還是台積電在攻堅2納米制程上取得技術突破，並計劃於2023至2024年投產。若能成功，未來十年代工市場將是它的天下。

踏入今年，台積電業務出現井噴式爆發，上半年營收6213億新台幣，按年增逾35%，期內淨利潤2378億新台幣，增長更逾85.5%，淨利潤率38.3%，毛利潤率52%，反映公司掌握5及7納米的高端製程帶來的增長空間。

台積電業務出現井噴式爆發，上半年營收達6,213億新台幣，按年增逾35%。﹙資料圖片﹚，

掌高端製程成蘋果新夥伴

Apple上月宣佈新一代Mac電腦放棄英特爾的x86平台，轉為過度至ARM架構，使用的5納米處理器全部交由台積電代工，每枚成本低於100美元，較英特爾代工介乎200至300美元更具成本效益，從這件事正好反映台積電於行內超強的競爭力。

事實上，能夠掌握高端製程的工藝，便能搶佔更大市場，同時提高利潤率。以台積電與中芯國際去年業績為例，後者的營收是前者約8%，淨利潤卻只及2%，主因便是中芯國際的產品偏向低端以至競爭力不足所致；但駕馭高端製程技術談何容易，曾經在九十年代獨領風騷的日本半導體企業，如今已全線退出代工行業的競爭。有業內人士說過，單單投入萬億資金，亦未必培養出一家台積電。

按台積電最新產能，公司每月生產7納米晶圓12萬片，5納米晶圓約6萬片，這批5納米晶圓的產能屬市場搶手貨，原本由Apple及華為旗下的海思瓜分，但後者遭美國制裁後，相關產能迅即由Apple全數包底，作為供應今年稍後時間推出的新iPhone處理器。

近月台積電股價勢如破竹，英特爾於7月23日宣布延後7納米製程，上周二（28日）盤中曾創下466.5新台幣新高，市值高見4,317億美元，一度躋身全球十大企業。公司在早前季績簡介會上，對第三季業務的展望仍然樂觀，確認有大客旗艦手機發布在即，估計是Apple無虞，預計第三季5納米將貢獻8%的營收，預計營收介乎112至115億美元，保持按年17.4至20.5%的高速增長。

Tesla使用第三代半導體的碳化矽MOSFET技術，反映三代半導體的「錢」景無限。﹙資料圖片﹚

開闢第三代半導體新戰線

此外，台積電近年正力圖開闢新戰線，今年2月宣布與意法半導體合作，開發包括氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等第三代半導體材料應用，希望在5G通訊、新能源汽車、光伏逆變器市場分一杯羹。第三代半導體較上一代更能承受高溫、高頻、大功率及抗輻射的工作環境，其中一項頗具潛力的商業應用是作為大馬力的電動車配件。

Tesla近期進行Model S及Model 3的跨代技術提升，便使用第三代半導體的碳化矽MOSFET作為推動摩打的逆變器（直流變交流），由電動車龍頭率先推廣，說明第三代半導體的「錢」景無限。

雖然台積電在邏輯計算領域上傲視同儕，但並非毫無短板，它在存儲技術基本上是落後三星。未來半導體的霸主需有能力同時整合邏輯及存儲兩類技術，特別是涉及人工智慧晶圓，而全球的DRAM存儲領域的供應商只有三家，分別是三星、SK海力士和美光。台積電曾試圖與海力士及美光合作開發技術，可惜沒有太大結果，頭號對手三星在邏輯與存儲的技術掌握更為全面，這對於台積電而言，絕對是巨大威脅。