國泰回應裁員：須作「困難但必須的決定」　客運長時間難復甦

國泰航空 （0293） 半年虧損近99億元，期內員工數目減少1,200名至3.3萬人。主席賀以禮（Patrick Healy）在業績會上回應裁員時表示，新冠肺炎疫情對公司帶來前所未有的挑戰，坦言未來一段時間客運不會有明顯復甦，現時每月「燒錢」約15億元，相關節流措施並不足夠，集團要維持可持續的健康財政狀況，重組是「困難但必須的決定」，將於第四季在董事局提出未來最合適的營運規模和模式，目前談論檢討結果為言之尚早。

國泰今日正式完成資本重組計劃，並評估營運現金足以應付現行需要最少12個月。賀以禮補充，近期集團的復蘇步伐非常緩慢，8月及9月運力調整至8%，10月打後會否增加航班及航點，將視乎旅遊限制而定，相信或可回升至雙位數水平，目前已有三分之一班機停泊在澳洲，短期情況仍然十分困難，下半年情況或較上半年更差。

香港快運為「新武器」 不排除任何可能性

問到國泰港龍會否進行重組，併入國泰或香港快運（HK Express）品牌，賀以禮表示，香港快運是集團的「新武器」，看好全服務及廉航服務的前景，仍未就重組作出任何決定，亦不會排除任何可能性。另外，他未有回應中美兩國衝突會否影響集團業務，僅指地緣政治風險減低，對全球航空業屬好事。

貨運方面，國泰行政總裁鄧建榮表示，由於貨運市場供求失衡，貨運業務在5月份收入創歷史新高，雖然6月已有所回落，但仍料下半年貨運業務可維持強勁表現。被問到內地客是否恢復於香港轉乘航班，他稱暫未收到相關消息，若消息屬實，集團將十分歡迎。

據報內地富商黃楚標旗下的大灣區航空公司（Greater Bay Airlines）已向民航處申請牌照，賀以禮表示歡迎，稱更多投資者看好本港及大灣區的發展前景，增加行業競爭為好事，國泰的對手為100多間進出香港的航空公司。