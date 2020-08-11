保就業計劃｜美心連旗下食肆共獲4.16億僅次國泰　資助金額第二大

政府早前推出「保就業計劃」，由5月25日起接受申請，至6月14日截止。今日（11日）第七批領取工資補貼的僱主名單出爐，涉及約11,600名僱主，當中美心集團單以「美心食品有限公司」，便獲取3.21億元，承諾受薪人數為1.3萬人，位列整個榜單第四名。另外，迪士尼樂園亦獲發1.53億元，位列榜單第十名。

美心食品有限公司獲批3.21億元，承諾受薪人數為1.3萬人。（資料圖片）

在第七批名單中，領取補貼超過億元的僱主增至16名，領取超過千萬元的僱主則增至377名。新上榜的不乏大型知名品牌，當中美心食品有限公司獲批3.21億元，承諾受薪人數為1.3萬人，位列榜單第四名；而由政府和華特迪士尼公司擁有的香港國際主題樂園有限公司亦獲發1.53億，承諾受薪人數約7400人，位列榜單第十名。至於MHK RESTAURANTS LIMITED即香港麥當勞亦獲取1.37億，承諾受薪人數因為1.2萬人，位列榜單第十一名。

香港國際主題樂園有限公司獲發1.53億。（資料圖片）

元氣壽司獲4335萬 美心共獲4.16億



餐飲業方面，有多間美心旗下的連鎖食肆上榜，包括元氣壽司(香港)有限公司，獲取約4335萬，承諾受薪人數為2204人，經營咖啡店Starbucks的COFFEE CONCEPTS (HONG KONG) LIMITED獲取約3415萬，承諾受薪人數為2225人，SHAKE SHACK (HONG KONG) LIMITED獲503萬。連同東海堂早前獲發的1323 萬元補貼，換言之美心在保就業計劃中，至少獲得4.16億。



港航領約7712萬



至於在零售業方面，永旺(香港)百貨有限公司獲領約5994萬，承諾受薪人數3013人，航空業新上榜的則包括香港航空有限公司，獲領約7712萬，承諾受薪人數為2940人。另外亦有2私家醫院新上榜，聖保祿醫院獲3052萬，承諾受薪人數為1115人，另一間香港港安醫院-司徒拔道則獲1699萬，承諾受薪人數為675人。

元氣壽司(香港)有限公司，獲取約4335萬。（資料圖片）

338間「0人公司」



不過，名單亦再增58間公司承諾受薪人數為0，即目前為止有338間「0人公司」。根據政府早前說法，由於僱主已承諾將工資補貼全數金額用於支付僱員2020年6月至8月的工資，他們必須於重新聘請僱員，並將工資補貼全數金額用於支付僱員工資及為他們作強積金供款，否則政府會向有關僱主收回工資補貼。秘書處又指，會特別留意承諾受薪僱員人數為零的僱主，包括在有需要時進行實地視察。