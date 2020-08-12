國泰航空半年蝕99億　股價照彈逾一成　分析料再「籌旗」機會好高

新冠肺炎疫情令全球航空業陷入停頓，國泰航空（0293）今日﹙12日﹚派最新一份成績表，上半年轉蝕99億元，不派第1次中期股息。適逢肺炎疫苗再有好消息，刺激國泰股價急升12.4%，高見5.96元。不過，有分析認為，以國泰現時「燒錢」速度計，未來需要再「籌旗」的機會十分高；亦有指今日股價急升僅短暫抽升，未來仍持續受壓，支持位見5.4元。

國泰上半年股東應佔虧損為98.7億元，去年同期溢利則錄13億元。期內，收入大減48.3%至276.7億元，包括客運收益按年跌70.5%至110.6億元，而貨運收益反升10.4%至126.9億元。

至於燃油對沖虧損，則錄16億元，較去年同期1.14億元大幅擴大，但受惠平均飛機燃油價格跌兩成，以及耗油量減少近半，期內燃油成本按年跌50.6%至73.2億元。

國泰於中午公布半年業績，因肺炎疫苗傳出好消息，股價承接早段升勢，收報5.88元，大漲12%。

國泰主席賀以禮透露，集團每月仍「燒錢」約15億元。﹙資料圖片﹚

每月「燒錢」約15億元

國泰主席賀以禮（Patrick Healy）在業績發布會上表示，近期集團的復蘇步伐非常緩慢，8月及9月運力調整至8%，現時集團每月「燒錢」約15億元，目前已有三分之一班機停泊在澳洲，惟相關節流措施並不足夠，集團要維持可持續的健康財政狀況，重組是「困難但必須的決定」，將於第四季在董事局提出未來最合適的營運規模和模式。

截至今年6月底，國泰借款淨額高達930.33億元，淨負債比率由1.31倍大升至1.88倍。國泰表示，今日正式完成390億元資本重組計劃，並評估營運現金足以應付現行需要最少12個月。

分析指，國泰未來1至2年仍難以恢復18、19年的載客量。﹙資料圖片﹚

分析：料裁減一成人手 更多飛機轉泊至沙漠

有外資行分析員認為，若未來一年航空業仍未能恢復正常，相信以國泰的燒錢速度計，需要再「籌旗」的機會率十分高，或會向香港政府配售新股，甚至再供股。他預料，政府或藉此增加對國泰的控制權，加強對各項基建的監控。

管理層預告將於第四季在董事局提出重組方案，他認為，國泰於未來1至2年仍難以恢復18、19年的載客量，料裁員計劃在所難免，預期集團或裁減10%人手，以及將更多飛機轉泊到澳洲沙漠地區。

另外，他料疫情後消費模式改變，或減少旅遊及商務需求，不過即使疫情過去，未來飛行時仍需維持一定社交距離，每航班載客量或僅填滿六至七成，相信在供應及需求同時減少下，對機票價格影響不大。

信誠證券聯席董事張智威認為，經濟一日尚未反彈，國泰客運及貨運仍面對沉重壓力，看淡其中長線業務表現。（資料圖片）

股評人：股價勢受壓 支持位5.4元

信誠證券聯席董事張智威則認為，由政府牽頭的400億元資本重組計劃，或可助國泰「吊命」多一至兩年，惟經濟一日尚未反彈，客運及貨運仍面對沉重壓力，燃油對沖持續錄得虧損令人失望，收購香港快運後仍未見產生協同效應，將航機轉泊澳洲沙漠地帶反映成本已「減無再減」，看淡其中長線業務表現。

他指，國泰不只要捱到疫情完結，還要待航班恢復後重新錄得盈利，相信是一段很漫長的過程，建議投資者不宜沾手股份。另外，他指國泰股價由年初9元多的高位，跌至現時約5元水平，今日急升逾一成僅短暫回升，相信是疫苗消息帶動，與業務表現無關，未來股價仍會受壓，料支持位為5.4元。